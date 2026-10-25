XXI Congresso nazionale della Democrazia Cristiana: Giampiero Samorì eletto segretario del partito

AgenPress. Si è svolto il 24 e 25 ottobre, presso l’Hotel Ergife di Roma, il XXI Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, appuntamento che ha segnato un passaggio significativo nel percorso politico e organizzativo della componente del partito che fa riferimento a Giampiero Samorì.

Al termine dei lavori congressuali, Giampiero Samorì è stato eletto nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana, assumendo la guida del movimento in una fase caratterizzata dalla necessità di definire gli assetti interni, rafforzare la presenza sul territorio e delineare le prospettive future dell’organizzazione.

L’assise nazionale si è tenuta all’Hotel Ergife di Roma, al termine di un percorso preparatorio che, secondo gli organizzatori, ha coinvolto diverse realtà territoriali attraverso assemblee provinciali e regionali e la selezione dei delegati.

Al centro del confronto congressuale sono stati il rilancio dell’identità della Democrazia Cristiana, il rafforzamento della sua struttura nazionale e la valorizzazione delle rappresentanze locali. Temi che si inseriscono nel più ampio dibattito sul ruolo che una formazione di ispirazione democratico-cristiana può svolgere nel panorama politico italiano.

L’elezione di Samorì rappresenta, nella prospettiva dei partecipanti al congresso, il punto di arrivo di un percorso avviato nei mesi precedenti, durante i quali il dirigente aveva assunto un ruolo centrale nella gestione e nell’organizzazione dell’attività politica.

Tra le questioni che attendono la nuova leadership figurano il consolidamento dell’organizzazione territoriale, il coinvolgimento degli iscritti, la costruzione di una classe dirigente rappresentativa delle diverse aree del Paese e la definizione di una linea politica capace di dare continuità all’identità storico-culturale del movimento.

Il confronto riguarda anche il rapporto con le altre forze politiche e le possibili prospettive di collaborazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il XXI Congresso nazionale del 24 e 25 ottobre 2026 si chiude dunque con l’elezione di Giampiero Samorì che avrà il compito di definire con chiarezza i nuovi assetti organizzativi e politici, nel rispetto delle procedure statutarie e della partecipazione degli iscritti, per affrontare con una struttura riconoscibile i prossimi impegni della vita pubblica nazionale.

Aurelio Coppeto – Direttore Responsabile AgenPress.