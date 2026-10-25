Donald Trump: “Devo stipulare un accordo con l’Iran oppure ricorrere ad un intervento militare devastante”

Il presidente degli Stati Uniti ribadisce il suo ultimatum a Teheran in un’intervista a Fox News. Al centro della crisi, la possibilità di un’intesa diplomatica e il controllo di una delle rotte marittime più strategiche per il commercio mondiale

AgenPress. Donald Trump torna a mettere l’Iran davanti a una scelta che, nelle sue dichiarazioni, non lascia spazio a molte alternative: raggiungere un accordo diplomatico oppure affrontare una risposta militare devastante. Il presidente statunitense ha ribadito questa posizione nel corso di un’intervista a Fox News, insistendo sulla necessità di arrivare a una decisione sul futuro dei rapporti tra Washington e Teheran.

«Devo stipulare un accordo o devo farla finita con loro? È questa l’unica domanda», ha dichiarato Trump, riproponendo una linea di forte pressione nei confronti della leadership iraniana. Parole che confermano la centralità della minaccia militare nella strategia comunicativa della Casa Bianca, mentre la prospettiva di una soluzione negoziata rimane, almeno nelle dichiarazioni del presidente, un’opzione ancora percorribile.

Il messaggio di Trump combina due obiettivi: spingere l’Iran ad accettare un accordo e mantenere credibile la possibilità di un intervento militare. La scelta dei toni sottolinea la volontà dell’amministrazione statunitense di esercitare la massima pressione su Teheran, lasciando aperta la strada a una trattativa ma senza escludere un’escalation.

La questione centrale riguarda le condizioni di un eventuale accordo e le garanzie che potrebbero renderlo accettabile per entrambe le parti. Per Washington, la pressione politica ed economica, accompagnata dalla dimostrazione della propria superiorità militare, rappresenta uno strumento per influenzare le decisioni iraniane. Teheran, dal canto suo, resta un attore determinante per qualsiasi soluzione duratura della crisi regionale.

Le dichiarazioni presidenziali, tuttavia, non equivalgono di per sé a una decisione definitiva di attaccare. La distinzione tra retorica negoziale, minacce militari e ordini operativi resta essenziale per comprendere gli sviluppi della situazione.

Nell’intervista, Trump ha inoltre sostenuto che gli Stati Uniti detengono il controllo assoluto dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di importanza fondamentale per il trasporto internazionale di petrolio e gas.

Lo stretto, situato tra l’Iran e la penisola arabica, costituisce uno dei principali punti di transito energetico del pianeta. Qualsiasi interruzione della navigazione o aumento dei rischi per le navi commerciali può ripercuotersi sui mercati internazionali, sui costi dell’energia e sulle catene di approvvigionamento.

L’affermazione del presidente americano sul controllo della rotta va considerata come una sua dichiarazione politica e militare, da distinguere dalla verifica indipendente dell’effettiva situazione sul mare. In un contesto di confronto con Teheran, la sicurezza della navigazione e la capacità di garantire il passaggio delle navi assumono un peso decisivo.

Un eventuale fallimento della diplomazia potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il confronto diretto tra Stati Uniti e Iran. Un’escalation militare rischierebbe di coinvolgere altri attori regionali, aumentare l’instabilità in Medio Oriente e alimentare nuove tensioni sui mercati energetici.

Anche senza un conflitto su larga scala, l’incertezza sul futuro dello Stretto di Hormuz potrebbe influenzare le quotazioni del petrolio, le decisioni degli operatori economici e i costi dei trasporti marittimi. Per questo motivo, le dichiarazioni provenienti da Washington e Teheran vengono osservate con attenzione dalle capitali internazionali.

Il messaggio di Trump è netto: per gli Stati Uniti, secondo quanto affermato dal presidente, la priorità è ottenere un accordo, mantenendo però sul tavolo l’opzione militare. Resta da capire quali condizioni potrebbero consentire una ripresa concreta dei negoziati e quali garanzie le due parti sarebbero disposte ad accettare.

La posta in gioco riguarda non soltanto i rapporti tra Washington e Teheran, ma anche la stabilità del Medio Oriente e la sicurezza di una rotta essenziale per l’economia globale. Le prossime mosse diplomatiche e militari saranno decisive per comprendere se la crisi potrà trovare uno sbocco negoziale o se il confronto è destinato a intensificarsi.