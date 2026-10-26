Agrigento, tragedia sulla statale 123: quattro operai morti nello scontro tra un’auto e un tir

Le vittime stavano andando al lavoro nelle campagne dell’Agrigentino. Il drammatico incidente è avvenuto nel territorio di Naro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

AgenPress. Tragedia sulle strade dell’Agrigentino. Quattro persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la statale 123, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero quattro operai che stavano raggiungendo le campagne della zona per andare al lavoro.

Il drammatico impatto ha coinvolto l’automobile sulla quale viaggiavano i quattro uomini e un tir. Uno scontro che si è rivelato fatale per gli occupanti della vettura, per i quali non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro. Le circostanze esatte dello scontro sono ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Stando alle prime informazioni, i quattro uomini stavano percorrendo la strada per raggiungere il luogo di lavoro nelle campagne dell’Agrigentino. Un viaggio legato alla quotidianità lavorativa si è trasformato in una tragedia che ha provocato quattro morti.

Restano da chiarire le cause dell’impatto tra l’automobile e il mezzo pesante. Gli accertamenti delle forze dell’ordine saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Ulteriori informazioni sulle identità delle vittime e sulla dinamica dell’incidente potranno essere rese note dopo gli accertamenti delle autorità competenti.