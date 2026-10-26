Lula vince il ballottaggio, il Brasile resta diviso: Flavio Bolsonaro prepara il ricorso

Il leader della sinistra brasiliana conquista il 51,74% dei consensi contro il 48,2% di Flavio Bolsonaro. A San Paolo esplodono i festeggiamenti, mentre il figlio dell’ex presidente promette battaglia legale per chiedere l’annullamento delle elezioni

AgenPress. Il Brasile si prepara a una nuova stagione politica con la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza della Repubblica. Dopo una rimonta che ha ribaltato le previsioni della vigilia, il leader della sinistra ha ottenuto il 51,74% dei voti al ballottaggio, superando Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, fermo al 48,2%.

Un risultato più netto rispetto al testa a testa serrato atteso alla vigilia, ma che lascia un Paese profondamente diviso tra due visioni politiche contrapposte. Da una parte il progetto di Lula, legato alle politiche sociali e alla tradizione progressista; dall’altra il fronte conservatore rappresentato da Flavio Bolsonaro, che raccoglie l’eredità politica del padre e si richiama a posizioni vicine al movimento trumpiano.

Le prime parole del presidente rieletto sono state rivolte soprattutto ai giovani che hanno partecipato alla mobilitazione elettorale. «Ringrazio la generosità dei giovani brasiliani che si sono battuti a difesa della democrazia», ha dichiarato Lula a caldo, mentre San Paolo iniziava a festeggiare il risultato.

Per il leader brasiliano, il successo elettorale rappresenta la conferma di un consenso che sembrava essersi indebolito durante la campagna. La rimonta ha consentito a Lula di superare un avversario sostenuto da un elettorato conservatore consistente, riportando al centro del dibattito nazionale i temi della protezione sociale, della riduzione delle disuguaglianze e del ruolo dello Stato nell’economia.

La vittoria assume inoltre un significato che va oltre i confini brasiliani. Lula è da tempo una delle figure di riferimento della sinistra internazionale e il suo ritorno alla guida del Paese viene osservato con attenzione dagli altri governi latinoamericani e dai principali partner internazionali del Brasile.

La reazione del fronte sconfitto non si è fatta attendere. Flavio Bolsonaro ha annunciato l’intenzione di chiedere l’annullamento del voto, aprendo così un nuovo capitolo dello scontro politico brasiliano.

La contestazione dell’esito elettorale rischia di alimentare ulteriormente le tensioni tra i sostenitori dei due schieramenti. Perché la richiesta possa produrre conseguenze concrete, tuttavia, dovrà essere presentata nelle sedi competenti e sostenuta da elementi verificabili secondo le procedure previste dalla legge. La sola contestazione politica non è sufficiente a invalidare il risultato delle urne.

L’attenzione si concentra ora sulle prossime mosse delle autorità elettorali e sulle eventuali iniziative giudiziarie del fronte Bolsonaro. Sarà fondamentale che ogni contestazione venga esaminata attraverso gli strumenti istituzionali, evitando che le tensioni politiche si trasformino in una crisi più ampia.

Il margine ottenuto da Lula consegna al presidente rieletto un mandato elettorale, ma non cancella le profonde divisioni emerse durante la campagna. La distanza tra i due candidati mostra quanto una parte significativa della popolazione continui a riconoscersi nel progetto politico della famiglia Bolsonaro.

Per Lula, la sfida sarà ora trasformare il risultato elettorale in una capacità concreta di governo, cercando di ricomporre le fratture sociali e politiche. Per l’opposizione, invece, si apre una fase in cui la contestazione del voto e la ridefinizione della strategia politica potrebbero diventare centrali.

La partita, dunque, non si esaurisce con lo scrutinio. Mentre i sostenitori di Lula celebrano la vittoria nelle strade di San Paolo, la richiesta di annullamento annunciata da Flavio Bolsonaro mantiene alta l’attenzione sul futuro immediato del Paese.

Il Brasile si trova davanti a un passaggio delicato: da un lato la conferma di Lula alla presidenza, dall’altro la reazione di un’opposizione che non intende considerare chiusa la sfida elettorale. Saranno il rispetto delle procedure democratiche, la trasparenza degli eventuali ricorsi e la capacità delle istituzioni di gestire le contestazioni a determinare i prossimi sviluppi della crisi politica.