Caro carburanti, taxi e Ncc in presidio davanti al Mit: cresce la protesta

Dopo la tregua raggiunta con autotrasportatori, agricoltori e pescatori, torna a scaldarsi il fronte contro il caro carburante. Tassisti e operatori del noleggio con conducente si mobilitano con presidi e assemblee, senza blocchi del servizio per il momento. Ma l’ipotesi di uno sciopero resta sul tavolo

AgenPress. Il caro carburante torna al centro della protesta delle categorie del trasporto. Dopo la tregua ottenuta con autotrasportatori, agricoltori e pescatori, la mobilitazione si riaccende con taxi e Ncc, pronti a far sentire la propria voce davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

La protesta nasce dalle difficoltà legate all’aumento dei costi del carburante, che continuano a pesare sull’attività quotidiana di chi lavora su strada. Per tassisti e operatori del noleggio con conducente, il rincaro rappresenta una voce di spesa significativa, capace di incidere direttamente sui margini delle imprese e sulla sostenibilità del servizio.

La mobilitazione si articola attraverso presidi e assemblee, iniziative con cui le categorie intendono richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle conseguenze del caro carburante e sollecitare risposte concrete.

Al momento, la protesta non prevede blocchi stradali né interruzioni del servizio. Taxi e Ncc continuano quindi a garantire la propria attività, mentre il confronto tra gli operatori e le istituzioni resta un passaggio centrale per comprendere gli sviluppi della vertenza.

La situazione, tuttavia, rimane aperta. Tra gli operatori non viene esclusa la possibilità che la mobilitazione possa evolvere in forme di protesta più incisive, compreso uno sciopero, qualora non arrivassero risposte ritenute adeguate alle richieste avanzate.

Al centro della protesta c’è il peso dei rincari energetici su un comparto che dipende direttamente dall’utilizzo dei veicoli. L’aumento del prezzo alla pompa si traduce in maggiori costi di esercizio, con ripercussioni sulla redditività delle attività e sulla capacità degli operatori di assorbire ulteriori aumenti senza trasferirli, almeno in parte, sulle tariffe.

Il presidio davanti al Mit punta così a riportare il tema all’attenzione del Governo e ad aprire un confronto sulle possibili misure per contenere l’impatto del caro carburante. Per le categorie coinvolte, il problema non riguarda soltanto l’emergenza immediata, ma anche la necessità di individuare strumenti che garantiscano condizioni di lavoro sostenibili nel medio periodo.

La tregua raggiunta con autotrasportatori, agricoltori e pescatori non ha dunque chiuso il fronte delle contestazioni legate al costo dei carburanti. Con taxi e Ncc, la mobilitazione coinvolge ora altri operatori per i quali il prezzo dell’energia rappresenta un fattore determinante per la continuità dell’attività.

Per il momento, la linea resta quella dei presidi e delle assemblee, senza disagi diretti per gli utenti. Ma l’eventuale mancato avvio di un confronto soddisfacente potrebbe cambiare lo scenario e spingere le categorie a valutare iniziative più forti.

L’attenzione resta quindi puntata sulle prossime mosse degli operatori e sulle eventuali risposte del Ministero. La possibilità di uno sciopero non è ancora una decisione definitiva, ma resta una prospettiva che potrebbe entrare concretamente in gioco se la vertenza sul caro carburante non dovesse trovare uno sbocco.