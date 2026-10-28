Tragedia ferroviaria in Spagna, almeno 64 vittime nello scontro tra due treni ad alta velocità

Grave incidente sulla linea ferroviaria tra Madrid e Siviglia. Un treno Renfe si è scontrato con un convoglio Iryo fermo sui binari. Il bilancio ufficiale, diffuso dalle autorità della Castilla-La Mancia, è di almeno 64 morti

AgenPress. È drammatico il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto sulla linea dell’alta velocità che collega Madrid a Siviglia, in Spagna. Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale del governo della Comunità autonoma di Castilla-La Mancia, le vittime sono almeno 64.

Stando alle prime informazioni disponibili, la tragedia si è verificata quando un treno Renfe ha urtato un convoglio Iryo che si trovava fermo sui binari. La collisione ha provocato conseguenze gravissime, trasformando una mattinata di normale traffico ferroviario in una delle più drammatiche emergenze per il sistema dei trasporti spagnolo.

Mentre proseguono gli accertamenti, resta da chiarire che cosa abbia causato l’incidente e perché il treno Iryo si trovasse fermo sui binari al momento dell’impatto. Saranno le indagini a stabilire l’esatta sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità.

Il bilancio di almeno 64 vittime, comunicato dalle autorità regionali, evidenzia la gravità dello scontro. Ulteriori aggiornamenti saranno necessari per conoscere il numero definitivo delle persone coinvolte e le circostanze che hanno portato alla collisione.

La tragedia riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza ferroviaria, soprattutto sulle linee ad alta velocità, infrastrutture fondamentali per i collegamenti tra le principali città spagnole.

In attesa di informazioni più dettagliate, il Paese resta sotto shock per un incidente che ha provocato un numero elevatissimo di vittime e che richiederà un’approfondita ricostruzione da parte degli organi competenti.