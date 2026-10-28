Morte di David Rossi, aperta un’inchiesta per omicidio. La vedova: “Il traguardo in cui speravamo”

La Direzione distrettuale antimafia di Firenze indaga sulla morte dell’ex responsabile della comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. La vedova accoglie con favore la svolta: «Il traguardo in cui speravamo»

AgenPress. Nuovo sviluppo nel caso della morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, sede storica dell’istituto bancario. La Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio e da alcuni mesi sta svolgendo accertamenti sulla vicenda.

Una svolta significativa in un caso che, a oltre tredici anni dai fatti, continua a sollevare interrogativi e a suscitare richieste di verità da parte della famiglia. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla vedova di Rossi, che ha commentato: «Il traguardo in cui speravamo».

David Rossi morì dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella serata del 6 marzo 2013. All’epoca dei fatti, la sua morte fu oggetto di indagini giudiziarie che non portarono a una condanna per omicidio.

Negli anni successivi, la vicenda è rimasta al centro di un acceso dibattito pubblico, anche per le circostanze della caduta e per i dubbi sollevati dai familiari sulla ricostruzione dei fatti.

L’apertura di un fascicolo per omicidio da parte della Dda di Firenze segna ora un nuovo passaggio giudiziario. Gli investigatori sono chiamati ad approfondire gli elementi raccolti e a verificare se vi siano responsabilità penali nella morte dell’ex dirigente di Mps.

L’esistenza di un fascicolo per omicidio, tuttavia, non equivale a una conferma giudiziaria che Rossi sia stato ucciso: sarà il lavoro degli inquirenti a chiarire la dinamica dell’accaduto e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

La reazione della vedova esprime l’importanza di questo nuovo sviluppo per la famiglia, che da anni chiede che ogni aspetto della vicenda venga chiarito.

Le parole «Il traguardo in cui speravamo» sottolineano il valore attribuito alla riapertura di una prospettiva investigativa sulla morte di Rossi. Per i familiari, l’obiettivo resta arrivare a una ricostruzione completa e attendibile di quanto accaduto nell’ufficio di Rocca Salimbeni.

La nuova indagine potrebbe consentire di approfondire circostanze rimaste controverse e di valutare eventuali elementi che richiedano ulteriori verifiche.

La morte di David Rossi è diventata negli anni una delle vicende giudiziarie più discusse legate al mondo della finanza italiana. Il suo ruolo all’interno di Monte dei Paschi di Siena e il contesto in cui avvenne la tragedia hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione pubblica.

Con l’indagine della Dda di Firenze, la vicenda torna al centro dell’attività giudiziaria. Gli accertamenti dovranno stabilire se vi siano elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi di omicidio e individuare eventuali responsabilità.

Per la famiglia, la speranza è che questo nuovo capitolo investigativo possa finalmente contribuire a fare piena luce sulla morte di David Rossi, avvenuta oltre tredici anni fa e ancora segnata da interrogativi che attendono risposte definitive.