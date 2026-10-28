Israele dopo il voto, Netanyahu esclude i partiti arabi: partita aperta sulla maggioranza

Si chiude lo spoglio delle schede elettorali, ma resta aperta la partita per la formazione del governo. Netanyahu esclude un’intesa con i partiti arabi e attacca il candidato della Lista Unita, che ha dedicato ai palestinesi il risultato ottenuto

AgenPress. Si conclude lo scrutinio delle urne in Israele, con un quadro politico che lascia aperti diversi scenari per la formazione della prossima maggioranza. Secondo i dati riportati, il blocco guidato da Benjamin Netanyahu ottiene 53 seggi, mentre quello riconducibile a Gadi Eisenkot si ferma a 48. Numeri che delineano una competizione serrata e confermano la centralità delle alleanze nella definizione dei futuri equilibri parlamentari.

La conclusione dello spoglio non mette dunque fine alla battaglia politica. Il nodo principale riguarda la possibilità di costruire una maggioranza in grado di sostenere il nuovo governo, in un Parlamento segnato dalla frammentazione e dalle profonde divisioni tra i diversi schieramenti.

Tra le dichiarazioni più nette arrivate dopo la conclusione dello scrutinio ci sono quelle di Benjamin Netanyahu, che ha escluso la possibilità di una coalizione con i partiti arabi.

«Non permetteremo una coalizione con partiti arabi», ha dichiarato il leader israeliano, ribadendo la propria linea politica e ponendo un limite alle possibili trattative per la formazione del governo.

La posizione rischia di restringere il campo delle alleanze percorribili e di rendere ancora più complessa la ricerca di una maggioranza parlamentare. Con 53 seggi attribuiti al suo blocco, Netanyahu dovrà valutare quali accordi politici possano consentirgli di consolidare il proprio sostegno, tenendo conto della distribuzione complessiva dei seggi.

Netanyahu ha inoltre attaccato il candidato della Lista Unita che ha dedicato la propria vittoria ai palestinesi. Le parole del leader israeliano aggiungono un nuovo elemento di tensione a una campagna elettorale già segnata dalle divisioni sul futuro del Paese e sul rapporto con la popolazione palestinese.

Il riferimento ai palestinesi assume un significato politico rilevante nel contesto israeliano, dove le questioni legate alla sicurezza, al conflitto e alla rappresentanza delle minoranze continuano a dividere partiti ed elettori.

L’episodio evidenzia anche la distanza tra la linea di Netanyahu e quella dei rappresentanti politici che rivendicano una maggiore attenzione ai diritti e alle aspirazioni palestinesi.

I numeri dello scrutinio delineano una situazione nella quale la distribuzione dei seggi e la disponibilità dei partiti a stringere accordi saranno decisive. I 53 seggi del blocco Netanyahu e i 48 attribuiti a quello di Eisenkot, considerati isolatamente, non bastano a chiarire quale schieramento riuscirà a formare una maggioranza.

La fase successiva sarà quindi caratterizzata da consultazioni, trattative e possibili convergenze tra forze politiche che, su diversi temi, mantengono posizioni distanti.

Per Netanyahu, l’esclusione preventiva dei partiti arabi rappresenta un vincolo politico significativo. Per i suoi avversari, invece, la sfida sarà individuare una formula capace di riunire consensi sufficienti per contrastare il suo blocco.

Con lo scrutinio ormai concluso, l’attenzione si sposta dalle urne ai negoziati. Il risultato offre una prima fotografia dei rapporti di forza, ma saranno le alleanze a determinare il prossimo capitolo della politica israeliana.