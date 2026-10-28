Caso Youssef Siher, la gip lo libera e boccia il fermo. Meloni attacca: “Vergognoso”

Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, amministratore del canale Telegram del “Movimento 17 ottobre”. Nel provvedimento si sottolinea che l’uomo avrebbe evocato la disobbedienza civile senza incitare alla violenza. Dura la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

AgenPress. Youssef Siher torna in libertà dopo la decisione della giudice per le indagini preliminari (gip), che non ha convalidato il fermo disposto nei suoi confronti. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito politico, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha definito «vergognosa» la decisione.

Siher era stato fermato in quanto amministratore del canale Telegram del “Movimento 17 ottobre”. Al centro del caso ci sono i contenuti e i messaggi attribuiti all’uomo, finiti all’attenzione degli investigatori e dell’autorità giudiziaria.

Nel provvedimento depositato, la giudice ha motivato la mancata convalida del fermo evidenziando la distinzione tra l’evocazione della disobbedienza civile e l’incitamento alla violenza.

Secondo quanto riportato nel documento, Siher avrebbe richiamato forme di disobbedienza civile, senza tuttavia spingersi fino a incitare alla violenza. Una valutazione che ha portato la gip a non convalidare il provvedimento restrittivo.

La decisione si inserisce nel delicato equilibrio tra la tutela dell’ordine pubblico e la libertà di espressione, soprattutto quando i messaggi diffusi attraverso i social network e le piattaforme digitali entrano nel campo della protesta politica.

La decisione giudiziaria ha provocato la dura reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha commentato la mancata convalida con parole nette: «Decisione vergognosa».

La presa di posizione della premier apre un nuovo fronte di confronto politico sul rapporto tra magistratura, sicurezza e libertà di manifestazione del dissenso. Da un lato, il governo richiama l’attenzione sulla necessità di contrastare eventuali condotte ritenute pericolose per l’ordine pubblico; dall’altro, il provvedimento della gip distingue tra l’appello alla disobbedienza civile e l’effettiva istigazione alla violenza.

Il ritorno in libertà di Youssef Siher non chiude necessariamente ogni questione giudiziaria legata alla vicenda, ma segna un passaggio importante sul piano procedurale. La mancata convalida del fermo riflette la valutazione della giudice sugli elementi sottoposti al suo esame.

Il caso è destinato ad alimentare il dibattito sul ruolo dei canali digitali nell’organizzazione della protesta e sui limiti entro i quali le espressioni di dissenso possono assumere rilevanza penale.

Per comprendere pienamente la vicenda sarà fondamentale distinguere i fatti contestati, le motivazioni contenute nel provvedimento giudiziario e le reazioni politiche, evitando di sovrapporre la valutazione della magistratura alle dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni.