Christine Lagarde annuncia l’addio alla BCE: un’uscita anticipata che apre la partita sui successori

AgenPress. Con una decisione destinata a ridefinire gli equilibri istituzionali ed economici del Vecchio Continente, Christine Lagarde ha ufficialmente comunicato l’intenzione di dimettersi dalla presidenza della Banca Centrale Europea a partire dal 7 febbraio 2027. La scelta comporta un’uscita anticipata di circa otto mesi rispetto alla naturale scadenza del suo mandato di otto anni, prevista per il mese di ottobre 2027.
La mossa, confermata in una nota dell’Eurotower, chiude i mesi di indiscrezioni sulle intenzioni della diplomatica e giurista francese, prima donna nella storia a guidare l’istituto di Francoforte dopo la direzione dell’FMI.
L’anticipo delle dimissioni risponde a precise dinamiche di scenario geopolitico ed economico europeo. Dimettendosi all’inizio del 2027, Lagarde consente all’attuale leadership dei principali Paesi fondatori e ai vertici delle istituzioni comunitarie di negoziare la nomina del suo successore in una finestra temporale definita.
In particolare, il passaggio di testimone avverrà prima dei cruciali appuntamenti elettorali che vedranno impegnate la Francia e altre nazioni europee nel corso del 2027. Ciò garantisce che la complessa trattativa al Consiglio Europeo sul nuovo nome alla guida di Eurotower possa svolgersi in una fase di stabilizzazione politica.
Insediatasi a Francoforte nel novembre 2019, Christine Lagarde si è trovata a gestire una delle fasi più complesse nella storia dell’unione monetaria:
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La pandemia e il PEPP: Alle prime fasi della crisi da COVID-19, la BCE ha risposto lanciando il programma straordinario di acquisto titoli PEPP, garantendo liquidità e stabilità ai mercati sovrani dell’Eurozona.
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L’impennata inflazionistica: Segnata dalla crisi energetica e dalle tensioni geopolitiche successive all’invasione russa dell’Ucraina, la presidenza Lagarde ha orchestrato la più rapida campagna di rialzo dei tassi di interesse nella storia della moneta unica per riportare l’inflazione verso il target del 2%.
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La svolta dei tagli: Raggiunto il picco dei tassi, la BCE ha intrapreso un ciclo di ammorbidimento monetario per sostenere la crescita economica europea.
Nei prossimi mesi i governi dell’Eurozona avvieranno le consultazioni informali per individuare il profilo in grado di raccogliere la maggioranza qualificata necessaria al Consiglio Europeo, previo parere del Parlamento Europeo e del Consiglio direttivo della BCE.