Manovra di Bilancio: arrivano in Italia le targhe personalizzate. Costi, regole e tempistiche

Autoveicoli: Il costo complessivo stimato è di 600 euro per la coppia di targhe (anteriore e posteriore). Di questi, 500 euro andranno alla produzione gestita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e 100 euro (maggiorazione del 20%) saranno destinati alle casse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).