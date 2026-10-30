Inflazione, Codacons: è stangata invernale. Spesa sale di +1.800 euro a famiglia

ALLARME BOLLETTE: SU MERCATO TUTELATO GAS RINCARA DEL 56,8%, ELETTRICITA’ DEL 60,2%. BATOSTA ANCHE SU MERCATO LIBERO, GOVERNO INTERVENGA SUBITO

AgenPress. Una vera e propria stangata invernale quella che sta per abbattersi sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons commentando i dati Istat sull’inflazione.

In base allo studio realizzato dall’associazione, un tasso al 5,4% equivale, a parità di consumi e considerata la spesa totale annua degli italiani, ad una mazzata da +1.803 euro annui per la famiglia “tipo”, che raggiunge i +2.345 euro per un nucleo con due figli, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali.

Siamo in presenza di una evidente emergenza soprattutto sul fronte delle bollette energetiche – avvisa il Codacons – Sul mercato tutelato infatti il gas rincara ad ottobre del +56,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’elettricità sale del +60,2%; sul mercato libero il gas aumenta del +35,7%, la luce del 32%; il gasolio da riscaldamento segna invece un +45,6% su anno.

I maggiori costi energetici e dei carburanti stanno inoltre provocando un effetto domino su tutti i comparti, con i prezzi di alimentari e bevande che si impennano del +2,9% mentre i trasporti volano al +9,3%

Gli italiani devono prepararsi ad una nuova stangata invernale – afferma il Codacons – Al di là del rialzo del tasso medio di inflazione le tariffe energetiche sono tornate a livelli stellari, un incremento che si registra alla vigilia della stagione termica, quando cioè aumentano i consumi di gas delle famiglie. Per questo ci aspettiamo dal governo interventi immediati per abbattere subito i costi delle bollette sempre più pesanti e insostenibili per milioni di famiglie.