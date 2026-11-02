Tragedia ferroviaria in Spagna, identificate le due vittime italiane: sono Ana Martina Conte Grand e Daniela Millan Parlanti

AgenPress. Hanno 32 e 40 anni le due donne di nazionalità italiana rimaste vittime del drammatico incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo. Una era originaria dell’Argentina, l’altra del Venezuela. Entrambe sono state identificate attraverso le impronte digitali e gli esami del DNA.

È arrivata la conferma ufficiale sull’identità delle due vittime italiane coinvolte nel gravissimo incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia spagnola di Toledo, una tragedia che ha provocato almeno 69 morti e lasciato dietro di sé dolore e sgomento.

Le due donne sono Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina, e Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana. Due storie personali diverse, unite da un tragico destino che ha spezzato le loro vite in circostanze drammatiche.

La prima vittima identificata è Ana Martina Conte Grand, 32 anni, originaria di San Juan, in Argentina. La giovane viveva in Andalusia dal 2025 e si trovava a bordo di uno dei due treni coinvolti nel disastro ferroviario. Con lei viaggiava anche il fratello, che è rimasto ferito nell’incidente. Una circostanza che rende ancora più dolorosa questa tragedia familiare, trasformando un viaggio in un’esperienza di indicibile sofferenza.

La seconda vittima italiana è Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana, originaria di Caracas. Anche per lei è arrivata la conferma ufficiale del decesso dopo le procedure di identificazione condotte dalle autorità spagnole.

Le autorità hanno identificato entrambe le donne attraverso le impronte digitali e gli esami del DNA, procedure necessarie per accertare con certezza l’identità delle vittime di un incidente di tale gravità. La conferma rappresenta un passaggio fondamentale anche per consentire ai familiari di affrontare il lutto e avviare le procedure necessarie per il riconoscimento e il rimpatrio delle salme.

La tragedia ferroviaria di Toledo assume un significato ancora più doloroso per il nostro Paese, che piange due cittadine italiane, pur con origini e percorsi di vita legati ad altre realtà geografiche. Ana Martina e Daniela rappresentano anche quelle storie di mobilità, emigrazione e appartenenza a più Paesi che caratterizzano tante famiglie italiane nel mondo. Dietro i numeri di una tragedia ci sono volti, nomi, affetti e progetti di vita interrotti improvvisamente.

Oggi, mentre proseguono gli accertamenti sulle circostanze dell’incidente, il pensiero va alle famiglie delle vittime, a chi ha perso i propri cari e a quanti stanno affrontando le conseguenze fisiche e psicologiche di questa terribile esperienza. Due donne, due vite, due storie che non devono essere ricordate soltanto come nomi nell’elenco delle vittime, ma come persone la cui perdita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi le ha amate.