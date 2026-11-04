Alemanno: “Sondaggi su Futuro Nazionale? C’è qualche zampino dietro”. Su Meloni: “Deve fare autocritica, c’è ancora tempo per un accordo”

AgenPress. «Credo che ci sia qualche zampino dietro questi sondaggi che spinge a comprimere gli spazi di Futuro Nazionale. Noi continuiamo ad avere ottimi riscontri tra la gente. Penso che ci sia una pressione costante da parte del centrodestra, in particolare da parte di Fratelli d’Italia, per marginalizzare Futuro Nazionale».

Così Gianni Alemanno, esponente di Futuro Nazionale, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano, nella trasmissione Battitori Liberi, condotta da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

L’ex sindaco di Roma ha denunciato anche quello che considera un oscuramento mediatico di Futuro Nazionale: «Assolutamente sì. Ormai sarà quasi un mese che Vannacci non va più in televisione».

Alemanno ha poi riconosciuto la necessità di rafforzare l’attenzione del partito verso le questioni sociali: «Sicuramente Futuro Nazionale deve fare di più sul sociale. È assolutamente necessario che, insieme alle tematiche identitarie della sicurezza e dell’immigrazione, ci sia un grande impegno nel sociale, perché oggi i cittadini stanno male, la situazione della vita quotidiana è molto difficile e il governo non sta facendo assolutamente niente per fronteggiare questa situazione».

Sulla manovra economica, Alemanno ha criticato l’operato dell’esecutivo: «Ci sono solo spot elettorali. La condizione dei cittadini cambia solo se si fa un negoziato molto serio con l’Unione Europea, perché oggi sono i diktat dell’Unione Europea che comprimono il reddito degli italiani e la nostra possibilità di sviluppare l’economia».

Infine, sulla possibilità di un accordo elettorale, Alemanno non ha escluso un’intesa: «Tempo c’è tutto, anche perché ci sono dei mesi davanti a noi. Meloni deve cambiare atteggiamento, deve fare un’autocritica rispetto agli errori commessi e deve fare una scelta a destra. Se continua a inseguire Calenda, De Luca, Rizzo e tutte queste altre realtà, non va da nessuna parte. Per parlare con noi deve fare un discorso chiaro sulla destra sociale e sulla destra sovranista».