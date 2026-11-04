Trump finisce nel mirino dei social: meme e video realizzati con l’intelligenza artificiale dopo la sconfitta alle midterm

Dalla gigantesca scopa blu che lo spazza via al filmato che lo immagina dietro le sbarre, con Melania, Obama e Biden in visita. Il web trasforma la battuta d’arresto elettorale dei Repubblicani in una valanga di immagini ironiche e video virali

AgenPress. La sconfitta elettorale dei Repubblicani alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti diventa anche un fenomeno virale sui social network. Questa volta, a finire al centro dell’ironia della rete è Donald Trump, protagonista di una serie di meme e video realizzati con l’intelligenza artificiale che stanno circolando online nelle ore successive al risultato elettorale.

Una vera e propria ondata di satira digitale che prende di mira il presidente americano, utilizzando proprio una delle tecnologie che negli ultimi tempi hanno caratterizzato la sua comunicazione politica: l’intelligenza artificiale.

Tra le immagini più condivise spicca quella di una gigantesca scopa blu che travolge e spazza via Trump. Il riferimento è evidente: il colore blu, simbolo del Partito Democratico, diventa la rappresentazione visiva della vittoria degli avversari politici e della sconfitta repubblicana.

Ma è soprattutto un video generato con l’IA ad aver attirato l’attenzione degli utenti. Nel filmato Trump viene immaginato dietro le sbarre di una prigione, con indosso la classica tuta arancione dei detenuti.

A rendere ancora più surreale la scena sono i personaggi che vanno a fargli visita. Tra loro c’è Melania Trump, che gli porta un hamburger, mentre Barack Obama e Joe Biden si presentano con un pezzo di sapone. I due ex presidenti scoppiano a ridere davanti a Trump, che, dall’altra parte del vetro, singhiozza rumorosamente mentre mangia il panino.

Una scena costruita per esasperare il tono della presa in giro e trasformare la sconfitta politica in una rappresentazione caricaturale.

Il fenomeno testimonia quanto rapidamente i risultati elettorali possano trasformarsi in contenuti virali, capaci di raggiungere un pubblico ben più ampio di quello direttamente interessato alla politica americana.

C’è anche un elemento simbolico: Trump, che ha fatto largo uso di immagini provocatorie, video e contenuti generati artificialmente per alimentare la propria comunicazione, diventa ora il bersaglio della stessa arma digitale.

I meme non sono soltanto uno strumento di intrattenimento. Nella comunicazione politica contemporanea rappresentano anche una forma di commento immediato agli avvenimenti, attraverso immagini semplici, provocatorie e facilmente condivisibili.

E mentre a Washington si apre una nuova fase di confronto tra Casa Bianca e Congresso, sui social la sconfitta repubblicana viene già raccontata a colpi di ironia, fotomontaggi e video generati dall’intelligenza artificiale.

Per Trump, dunque, le conseguenze delle midterm non si fermano alla politica: la battuta d’arresto elettorale continua anche sul terreno della satira digitale.