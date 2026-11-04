In Afghanistan oltre la metà dei bambini in età scolare primaria rimane escluso dall’istruzione generale formale

Ad oltre 2,6 milioni di ragazze viene negato l’accesso all’istruzione

AgenPress. Secondo un nuovo rapporto pubblicato congiuntamente dall’UNESCO e dall’UNICEF, il 53% dei bambini in età scolare primaria in Afghanistan rimane escluso dall’istruzione generale formale, nonostante la domanda di istruzione rimanga elevata.

Il Rapporto sulla situazione dell’istruzione in Afghanistan 2026 mette in luce la persistente esclusione delle ragazze adolescenti dall’istruzione secondaria, con oltre 2,6 milioni di ragazze a cui viene negato l’accesso a questo diritto umano dal 2021. I programmi educativi su base comunitaria, di alfabetizzazione e di sviluppo delle competenze, l’apprendimento a distanza e digitale, nonché le lezioni private, rimangono i pochi percorsi formativi a disposizione delle ragazze adolescenti e sono ben lungi dall’essere sufficienti. A ottobre 2026 erano attive circa 5.300 classi gestite dalla comunità, che servivano circa 162.000 studenti, di cui il 64% ragazze. Tuttavia, nulla può sostituire la scuola in presenza né il loro diritto umano fondamentale all’istruzione formale.

Il Rapporto documenta inoltre che la popolazione in età scolare è cresciuta da circa 10,4 milioni nel 2019 a 11,5 milioni nel 2024, esercitando una pressione crescente su scuole, insegnanti e servizi educativi già sovraccarichi. La continua esclusione delle ragazze e delle donne dall’istruzione, le emergenze ricorrenti, gli investimenti insufficienti e i ritorni su larga scala stanno ulteriormente ampliando il divario tra la domanda e la capacità del sistema di rispondere.

Nonostante queste pressioni, le famiglie e le comunità hanno dimostrato una notevole resilienza e continuano a cercare di garantire l’istruzione ai propri figli, anche nelle aree in cui le scuole sono inaccessibili. Nel 2025 circa 6,6 milioni di bambini erano iscritti alle scuole primarie pubbliche, circa 560.000 in più rispetto al 2022. Tuttavia, le iscrizioni non riescono più a tenere il passo con la crescita demografica.

Oltre a ripristinare il diritto all’istruzione per le ragazze e le donne e ad ampliare l’accesso complessivo, il rapporto sottolinea l’urgente necessità di migliorare la qualità dell’apprendimento. Una valutazione nazionale condotta su oltre 55.000 alunni in tutte le 34 province ha rilevato che meno della metà degli studenti di quarta elementare ha raggiunto il livello minimo di competenza linguistica previsto per la terza elementare, e solo uno su quattro ha raggiunto il livello minimo di competenza in matematica previsto per quel grado. I risultati sottolineano l’urgente necessità di investimenti costanti nel personale docente, di un insegnamento efficace in classe e di materiali didattici adeguati.

Anche l’istruzione nella prima infanzia rimane estremamente limitata. Meno di un bambino su 100 di età compresa tra i tre e i quattro anni partecipa a programmi di istruzione per la prima infanzia, perdendo così importanti opportunità di sviluppare competenze fondamentali prima di accedere alla scuola primaria.

La crescente pressione è particolarmente evidente nelle aree che accolgono un gran numero di persone rientrate. A settembre 2026, circa 1,23 milioni di afghani erano tornati nel Paese nel corso dell’anno, con oltre 245.000 bambini ritornati che necessitavano di sostegno educativo.

Dal momento che alle donne continua a essere preclusa l’accesso all’università, il settore dell’istruzione superiore in Afghanistan rimane sostanzialmente più ridotto rispetto a prima del 2021, nonostante una leggera ripresa delle iscrizioni a partire dal 2024. Nel 2026 erano iscritti circa 208.000 studenti, rispetto ai 189.000 del 2024, ma il dato rimane comunque ben al di sotto del livello del 2020, pari a circa 430.000.

L’UNESCO e l’UNICEF chiedono il pieno ripristino del diritto all’istruzione per le ragazze e le donne afghane, nonché l’eliminazione delle barriere che compromettono la qualità dell’istruzione e vanificano due decenni di progressi nell’ampliamento dell’accesso all’istruzione. Senza un intervento urgente, l’Afghanistan lascerà indietro un’intera generazione e minerà le fondamenta della sua futura ripresa e del suo sviluppo.