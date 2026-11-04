Crans-Montana, Schillaci: “Bene decisione Svizzera. Non abbandoneremo i nostri ragazzi”

AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, esprime “soddisfazione per la decisione del Governo svizzero di rinunciare al rimborso delle spese sanitarie sostenute per l’assistenza ai cittadini italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana”. “Parliamo di giovani che stanno affrontando una lunga e complessa fase di recupero e delle loro famiglie che sono state drammaticamente segnate da questa tragedia – prosegue il Ministro della Salute.

Anche oggi desidero ribadire l’impegno mio e del Ministero della Salute nel rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di accompagnare questi ragazzi, così come i pazienti con grandi ustioni, anche dopo la fase acuta per supportarli verso il pieno recupero della salute e della qualità della vita.

Al Ministero abbiamo per questo appena avviato, su mio impulso, un Tavolo per lo studio e l’elaborazione di soluzioni per potenziare l’attività nel trattamento terapeutico dei pazienti nel periodo successivo alla fase acuta di una ustione. Non abbandoneremo i nostri ragazzi”, conclude Schillaci.