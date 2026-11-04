Trump sfida i Democratici: “Se mi fanno un impeachment, saranno distrutti”. E insiste: “Con il mio nome sulla scheda avrei vinto”

Dopo la pesante sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di midterm, il presidente americano reagisce alle prospettive di una nuova offensiva parlamentare dei Democratici. Trump si dice convinto che un eventuale tentativo di impeachment si trasformerebbe in un boomerang per l’opposizione. E torna ad attribuire la disfatta elettorale all’assenza del proprio nome sulle schede.

AgenPress. Donald Trump non sembra intenzionato ad arretrare dopo la sconfitta elettorale dei Repubblicani. Anzi, il presidente americano rilancia la sfida ai Democratici, che dopo aver conquistato il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato potrebbero utilizzare la nuova maggioranza parlamentare per avviare indagini sull’amministrazione e valutare anche un nuovo procedimento di impeachment.

«Se i Democratici mi facessero un impeachment, distruggerebbero il loro partito». È questo, in sostanza, il messaggio lanciato da Trump, che considera un eventuale tentativo di rimozione dalla presidenza un rischio politico per gli stessi avversari.

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato per la Casa Bianca. La vittoria democratica alle midterm ha modificato profondamente gli equilibri di Washington e consegnato all’opposizione strumenti parlamentari importanti per controllare l’operato dell’amministrazione.

Il presidente continua anche a respingere l’idea che il risultato elettorale rappresenti una bocciatura della sua leadership. Trump ha ribadito di essere convinto che i Repubblicani avrebbero ottenuto una vittoria schiacciante se fosse stato personalmente candidato alle elezioni. «Non ero sulla scheda elettorale e, se ci fossi stato, avremmo vinto con una valanga di voti», ha sostenuto, tornando su una tesi già espressa attraverso Truth Social.

Secondo il presidente, la sua presenza avrebbe mobilitato una parte più ampia dell’elettorato conservatore, portando alle urne elettori che invece non hanno partecipato al voto o non hanno sostenuto i candidati repubblicani. Una spiegazione che consente a Trump di separare il risultato delle elezioni dal giudizio sul proprio operato alla Casa Bianca.

La possibilità di un nuovo impeachment non è soltanto un’ipotesi teorica. Trump è già stato sottoposto a due procedimenti di impeachment durante il suo primo mandato, nel 2019 e nel 2021, senza essere condannato dal Senato. Con il controllo di entrambe le Camere, i Democratici avranno ora maggiori possibilità di avviare commissioni d’inchiesta, convocare funzionari dell’amministrazione e richiedere documenti attraverso gli strumenti parlamentari. Tra i temi che potrebbero finire sotto esame figurano le decisioni dell’amministrazione, la gestione di alcune questioni giudiziarie e gli affari economici della famiglia Trump.

Il presidente, tuttavia, ha già fatto capire di non considerare un eventuale procedimento una minaccia in grado di fermarlo. Al contrario, sostiene che i Democratici pagherebbero un prezzo politico elevato se decidessero di percorrere questa strada.

La linea di Trump appare dunque improntata alla contrapposizione. Da una parte il presidente dichiara di essere disponibile a collaborare con la nuova maggioranza democratica, dall’altra minaccia di utilizzare il veto presidenziale per bloccare le iniziative legislative dell’opposizione.

Il risultato delle midterm apre così una nuova fase della politica americana, con un Congresso controllato dai Democratici e un presidente repubblicano deciso a difendere la propria agenda. Resta da capire se prevarrà la ricerca di un compromesso o se Washington entrerà in una stagione di scontri istituzionali e indagini parlamentari.

Una cosa è certa: Trump non sembra intenzionato a lasciare ai Democratici il monopolio dell’iniziativa politica. E il suo avvertimento sull’impeachment è anche un messaggio diretto alla nuova maggioranza: ogni tentativo di metterlo sotto accusa, secondo il presidente, potrebbe trasformarsi in un boomerang elettorale.