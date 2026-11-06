Premierato, Casellati: “Resta un punto centrale del programma del centrodestra anche per i prossimi anni”

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AgenPress. “Il premierato resta un punto centrale del nostro programma, lo era e lo sarà anche per i prossimi anni. Riteniamo che sia una riforma fondamentale per garantire la stabilità e dare ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente chi li governa”.

Lo ha dichiarato Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, intervenendo oggi a “Corrente Alternata”, la trasmissione condotta da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Non so se ci saranno i tempi per approvare la riforma in questa legislatura, perché restano ancora tre letture parlamentari. Ma il premierato rimane un obiettivo centrale per il centrodestra”, ha aggiunto Casellati.

 

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