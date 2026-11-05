Sudisti Italiani: niente tessere, niente poltrone, solo idee e partecipazione. “L’obiettivo è restituire dignità al Sud”

Un nuovo modo di intendere la partecipazione politica, senza iscrizioni formali, incarichi di segreteria o ruoli da conquistare. Il Movimento Sudisti Italiani punta sulla partecipazione libera, sul confronto e sulla condivisione delle idee. Al centro del progetto il recupero della verità storica e culturale del Mezzogiorno, troppo spesso dimenticato, sfruttato e penalizzato da promesse politiche rimaste senza risposta. Il motto: «Sempre Uniti Dovunque»

AgenPress. Un movimento politico senza tessere, senza incarichi di segreteria da assegnare e soprattutto senza poltrone da conquistare. È questa la scelta innovativa alla base del Movimento Sudisti Italiani, un progetto che intende proporre un modo diverso di fare politica, mettendo al centro le persone, le idee e la volontà concreta di contribuire a un percorso collettivo – dichiara il fondatore del Movimento Aurelio Coppeto -.

La particolarità dell’iniziativa sta proprio nella sua struttura: non ci saranno tessere di sottoscrizione né cariche politiche o incarichi di segreteria da ricoprire. Non si entra nel movimento per ottenere un titolo, una posizione o un ruolo, ma semplicemente perché si ha qualcosa da proporre, un’idea da condividere e la volontà di confrontarsi con gli altri.

Il principio è quello della partecipazione libera e consapevole. Ognuno potrà contribuire secondo le proprie capacità, le proprie esperienze e le proprie convinzioni, senza vincoli di appartenenza. Allo stesso modo, ciascuno sarà libero di lasciare il movimento qualora, nel tempo, non dovesse più riconoscersi nei suoi progetti o nelle sue iniziative.

Una scelta che vuole evitare quelle dinamiche di potere e quelle contrapposizioni interne che spesso finiscono per allontanare le persone dagli obiettivi originari di un progetto politico.

Il cuore dell’iniziativa è il Mezzogiorno, la sua storia, la sua identità e la sua dignità. Secondo i promotori del Movimento Sudisti Italiani, il Sud ha subito per troppo tempo lo sfruttamento delle proprie risorse, l’emarginazione e l’indifferenza delle istituzioni, accompagnati da promesse politiche che, troppo spesso, non si sono tradotte in interventi concreti.

L’obiettivo dichiarato è quindi quello di ripristinare e valorizzare la verità storica e culturale del Sud, restituendo centralità a una parte fondamentale dell’identità italiana.

Una battaglia che non vuole limitarsi alla rivendicazione del passato, ma che intende guardare anche al presente e al futuro. Perché conoscere la propria storia significa comprendere le ragioni delle difficoltà attuali e costruire una maggiore consapevolezza delle potenzialità del territorio.

Il movimento vuole dare voce a quanti ritengono che il Mezzogiorno non possa continuare a essere considerato una realtà secondaria, da ricordare soltanto durante le campagne elettorali e da dimenticare quando arriva il momento di assumere decisioni politiche ed economiche – afferma Aurelio Coppeto – .

Il messaggio dei promotori è chiaro: è arrivato il momento di dire basta. Basta alle promesse non mantenute, basta alla marginalizzazione, basta a una narrazione che troppo spesso ha rappresentato il Sud attraverso stereotipi e pregiudizi, trascurandone la storia, le risorse, le competenze e il patrimonio culturale.

I Sudisti Italiani rivendicano il diritto di vedere riconosciuta la propria dignità, una dignità che considerano troppe volte offesa e vilipesa. La loro intenzione è quella di costruire uno spazio di confronto nel quale nessuno debba sentirsi subordinato a logiche personali, appartenenze o gerarchie politiche.

Non un movimento fondato sulla ricerca di incarichi, ma sulla volontà di partecipare. Non una struttura nella quale contano le cariche, ma un progetto nel quale devono contare le idee e la capacità di trasformarle in proposte.

La formula scelta vuole rappresentare anche un messaggio nei confronti di chi, negli anni, si è allontanato dalla politica tradizionale, deluso da promesse e programmi rimasti sulla carta.

Il Movimento Sudisti Italiani punta a coinvolgere cittadini, associazioni e persone che condividano la necessità di recuperare il valore dell’identità meridionale, lasciando a ciascuno la libertà di esprimersi e di partecipare senza obblighi formali.

La forza del progetto, nelle intenzioni dei promotori, dovrà derivare dalla capacità di mettere insieme esperienze differenti, superando divisioni e personalismi. Il confronto non viene considerato un ostacolo, ma uno strumento indispensabile per elaborare idee e iniziative comuni.

La sfida sarà quella di trasformare questo modello partecipativo in un percorso concreto, capace di affrontare le questioni che riguardano il Mezzogiorno: sviluppo, lavoro, infrastrutture, servizi, tutela del patrimonio storico e culturale e riconoscimento delle opportunità del territorio.

È proprio in questa prospettiva che nasce il motto scelto dal Movimento Sudisti Italiani: «Sempre Uniti Dovunque».

Una frase che vuole andare oltre la semplice appartenenza geografica e diventare un principio di solidarietà e condivisione tra tutti coloro che si riconoscono nella storia e nell’identità del Sud, anche quando vivono lontano dalle proprie terre d’origine.

L’obiettivo è costruire una comunità di persone unite non da una tessera o da una carica politica, ma dalla convinzione che il Mezzogiorno meriti attenzione, rispetto e opportunità.

Il messaggio conclusivo dei Sudisti Italiani è una dichiarazione di intenti: non accettare più che la dignità del Sud venga calpestata, non rinunciare alla propria identità e non lasciare che la storia venga dimenticata o raccontata soltanto attraverso interpretazioni parziali.

Da oggi, la sfida sarà quella di camminare insieme, confrontarsi liberamente e lottare per un obiettivo comune: restituire al Sud il posto che merita nella storia, nella cultura e nel futuro dell’Italia.

Senza tessere, senza poltrone, senza gerarchie. Con le idee, la partecipazione e la forza di sentirsi parte di una stessa comunità. Sempre Uniti Dovunque – conclude il fondatore Aurelio Coppeto -.