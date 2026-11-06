Sen. Scilipoti Isgrò: “Movimento Sudisti Italiani, una nuova visione per restituire centralità, dignità e protagonismo al Mezzogiorno”

AgenPress. Non un nuovo partito costruito intorno alla distribuzione di incarichi, non l’ennesima organizzazione politica destinata ad alimentare personalismi e logiche di potere, ma un progetto che ambisce a cambiare profondamente il modo di intendere la partecipazione civica e l’impegno politico. Nasce ufficialmente il Movimento Sudisti Italiani, un’iniziativa che intende rimettere al centro dell’agenda nazionale le esigenze, le potenzialità e le legittime aspirazioni del Mezzogiorno.

A promuovere e dare impulso a questa nuova esperienza è il dott. Aurelio Coppeto, fondatore del Movimento, che ha scelto di scommettere su un modello organizzativo innovativo, libero dalle tradizionali strutture verticistiche, dalle tessere di appartenenza e dalla ricerca di incarichi e posizioni di rappresentanza.

Una scelta che non rappresenta soltanto una novità organizzativa, ma una precisa dichiarazione di principio: la politica deve tornare a essere patrimonio dei cittadini, luogo di elaborazione delle idee e strumento concreto per affrontare i problemi delle comunità. Il valore di un movimento non si misura dal numero delle cariche distribuite o dalle gerarchie costruite, ma dalla qualità delle proposte, dalla credibilità delle persone e dalla capacità di trasformare le istanze del territorio in progetti realizzabili.

Il dott. Coppeto si pone, pertanto, come interprete e promotore di una nuova stagione di protagonismo meridionale, nella quale il confronto, la partecipazione spontanea e la condivisione degli obiettivi prevalgano sulle vecchie liturgie della politica. Un progetto aperto a quanti intendano contribuire, con competenze, esperienze e idee, alla costruzione di una nuova prospettiva per il Sud.

Il sen. Domenico Scilipoti, nel sottolineare il significato dell’iniziativa, evidenzia:

«Il Movimento Sudisti Italiani nasce con un’ambizione precisa: superare le logiche che troppo spesso hanno trasformato la politica in un esercizio di gestione del potere, restituendole la sua funzione originaria di servizio alla collettività. Desidero riconoscere al dott. Aurelio Coppeto il merito di aver promosso e sviluppato un progetto che pone al centro la libertà delle idee, la partecipazione e la valorizzazione delle energie presenti nel Mezzogiorno. La sua iniziativa propone un metodo che merita attenzione: non contano le appartenenze formali, ma la volontà di contribuire, con serietà e responsabilità, a un cambiamento concreto».

Il tema del riscatto meridionale assume oggi una rilevanza strategica per l’intero sistema Paese. Il Sud non può continuare a essere considerato una periferia economica, politica e istituzionale, né può essere ricordato soltanto durante le campagne elettorali o in occasione di annunci programmatici. Occorre riconoscere che lo sviluppo dell’Italia è strettamente legato alla capacità di valorizzare le risorse del Mezzogiorno.

In questo contesto, il Movimento Sudisti Italiani intende inserirsi nel dibattito sulle prospettive del Sud, anche alla luce delle riflessioni emerse nei recenti confronti istituzionali e culturali tenutisi a Napoli. La questione meridionale non può essere affrontata attraverso dichiarazioni di circostanza: richiede una visione strategica, una programmazione di lungo periodo e interventi strutturali capaci di incidere realmente sulla vita dei cittadini.

Le priorità sono chiare: infrastrutture moderne, collegamenti ferroviari e stradali efficienti, porti competitivi, sostegno alle imprese, rilancio industriale, occupazione giovanile, formazione professionale, ricerca, innovazione e valorizzazione delle eccellenze territoriali. A queste si aggiunge la necessità di contrastare la progressiva perdita di capitale umano, offrendo ai giovani meridionali opportunità concrete per costruire il proprio futuro senza essere costretti ad abbandonare la propria terra.

Ma il progetto di Coppeto guarda anche oltre la dimensione economica. Il Movimento intende recuperare la memoria storica, culturale e identitaria del Mezzogiorno, valorizzandone il patrimonio artistico, paesaggistico, produttivo e umano. Il Sud possiede una storia millenaria, un patrimonio di conoscenze e tradizioni e risorse territoriali che possono rappresentare un fattore decisivo di crescita e competitività.

“Non chiediamo privilegi, ma pari opportunità. Non rivendichiamo assistenzialismo, ma investimenti, infrastrutture, lavoro e condizioni di sviluppo. Il Mezzogiorno non ha bisogno di promesse, ma di scelte concrete e di una politica capace di assumersi responsabilità”, sottolinea il sen. Scilipoti Isgrò.

Il Movimento Sudisti Italiani intende quindi promuovere una cultura della partecipazione che non si esaurisca nella rappresentanza formale, ma si traduca in iniziative, proposte e momenti di confronto aperti alla società civile, al mondo delle professioni, dell’impresa, dell’università e delle realtà associative.

La sfida lanciata dal dott. Aurelio Coppeto è quella di costruire uno spazio di partecipazione nel quale ciascuno possa sentirsi protagonista, senza dover chiedere permesso a una gerarchia o appartenere a una corrente. Un movimento che vuole fare della libertà di pensiero la propria forza e della questione meridionale la propria ragione d’essere.

Il messaggio conclusivo è inequivocabile: il Sud non deve più attendere che siano altri a decidere il suo destino. Deve poter partecipare direttamente alla costruzione del proprio futuro.

Il Movimento Sudisti Italiani nasce con questa ambizione: dare voce a un Mezzogiorno consapevole delle proprie potenzialità, orgoglioso della propria identità e determinato a conquistare il ruolo che gli compete nella crescita e nello sviluppo dell’Italia.

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò , Presidente Nazionale “UC” e Vicepresidente Nazionale del consiglio nazionale della “DC”