ASL Bari, la cura continua anche dopo l’ospedale: un percorso personalizzato per ogni paziente fragile

Aggiornata la procedura aziendale per le dimissioni ospedaliere protette (DOP). Dall’assistenza a domicilio alle strutture residenziali e agli Hospice, ospedale e territorio lavorano insieme per garantire continuità delle cure, sicurezza e una presa in carico adeguata ai bisogni della persona

AgenPress. La cura non finisce quando si esce dall’ospedale. Per un paziente fragile, anziano, non autosufficiente o con bisogni assistenziali complessi, la dimissione non deve rappresentare un’interruzione dell’assistenza, ma il passaggio verso un nuovo percorso di cura, costruito sulle sue condizioni di salute, sul grado di autonomia e sulle necessità personali e familiari.

È questo il principio alla base dell’aggiornamento della procedura aziendale per la Dimissione Ospedaliera Protetta (DOP), adottata dalla ASL Bari con deliberazione del Direttore generale n. 1991 del 27 ottobre 2026. Il documento definisce un modello organizzativo unico per garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, frutto del lavoro di un team di 35 professionisti coordinati dalla dott.ssa Crescenza Abbinante, direttrice della U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione.

L’obiettivo è assicurare a ogni paziente il percorso giusto, nel luogo più appropriato e con l’assistenza di cui ha realmente bisogno, evitando che il ritorno a casa o il trasferimento in un’altra struttura diventino un momento di difficoltà per la persona e la sua famiglia.

Un approccio che tra il 2023 e il 2025 ha portato a una crescita del 23% delle dimissioni protette, passate da 626 a 775, tra collocazioni in RSA e a domicilio con ADI (a vari livelli assistenziali). Un trend confermato nei primi nove mesi del 2026, durante i quali già 580 pazienti fragili sono stati gestiti attraverso il percorso della dimissione protetta.

La procedura coinvolge unità operative ospedaliere, Direzioni mediche di presidio, Distretti sociosanitari, servizi domiciliari, assistenti sociali e strutture residenziali, definendo modalità operative, responsabilità e tempi di attivazione omogenei in tutto il territorio della ASL Bari.

«La presa in carico di un paziente non si esaurisce con la conclusione del ricovero ospedaliero – dichiara il Direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio –. La responsabilità della cura è condivisa e deve accompagnare la persona in ogni fase del suo percorso, dall’ospedale ai servizi territoriali. Con questa procedura aggiorniamo e definiamo regole, tempi e responsabilità precisi, affinché ogni paziente, soprattutto se fragile o non autosufficiente, possa ricevere l’assistenza più appropriata ai propri bisogni. Non si tratta semplicemente di organizzare una dimissione, ma di costruire una continuità concreta tra professionisti, strutture e servizi, senza lasciare alle famiglie il compito di trovare da sole le risposte. Il nostro obiettivo è una sanità che non si limiti a curare la malattia, ma sappia prendersi cura della persona, anche quando lascia l’ospedale».

Tre percorsi, un unico obiettivo: non interrompere le cure

La condizione di fragilità è l’elemento essenziale per attivare la dimissione protetta e può essere di natura sanitaria, quando la complessità delle cure non è gestibile dai familiari, oppure sociale e assistenziale, in presenza di difficoltà familiari, abitative, economiche o altre situazioni di vulnerabilità.

Le dimissioni protette prevedono un percorso programmato per pazienti totalmente o parzialmente non autosufficienti, che necessitano della continuità delle cure e dell’integrazione tra interventi sanitari, sociosanitari e sociali.

La procedura individua tre possibili percorsi, sulla base di una valutazione clinica, assistenziale e sociale.

Il primo è il ritorno a domicilio con l’attivazione delle cure domiciliari, per pazienti che necessitano di assistenza infermieristica, riabilitativa, di un operatore socio-sanitario, di visite specialistiche o cure palliative specialistiche. Una soluzione che consente di tornare a casa in sicurezza, con il supporto dei servizi territoriali.

Il secondo prevede il trasferimento in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), quando la non autosufficienza o la complessità dei bisogni non consentono un’assistenza adeguata al domicilio. Si distinguono RSA estensive, per chi necessita di trattamenti sanitari e riabilitativi con possibilità di recupero, e RSA di mantenimento, per chi ha bisogno di assistenza continuativa.

Il terzo riguarda l’accesso all’Hospice, per persone con malattie in fase avanzata e terminale, oncologiche o non oncologiche, che necessitano di cure palliative orientate al controllo del dolore e degli altri sintomi, alla qualità della vita e al sostegno psicologico, sociale, relazionale e spirituale della persona e della famiglia.

La scelta considera non soltanto la diagnosi, ma anche l’autonomia, il contesto familiare, le condizioni abitative e la possibilità di garantire l’assistenza necessaria. Fondamentale è il ruolo del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta, per la condivisione delle informazioni cliniche e il raccordo tra i servizi.

La dimissione si prepara prima di lasciare l’ospedale

Uno degli elementi centrali della procedura è la programmazione anticipata della dimissione, con tempi definiti. Il percorso comincia durante il ricovero, quando l’équipe ospedaliera individua i pazienti fragili e attiva il collegamento con i servizi territoriali, a partire dal Distretto sociosanitario e dall’Unità di Valutazione Multidimensionale, fino alla definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI).

È prevista anche una procedura accelerata per l’accesso alle RSA estensive, in applicazione delle disposizioni regionali, per favorire il trasferimento dall’ospedale alla struttura appropriata, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Al centro la persona, non soltanto la malattia

La dimissione protetta non è soltanto un passaggio organizzativo tra servizi. Significa considerare la persona nella sua interezza, tenendo conto delle difficoltà che possono complicare il ritorno alla vita quotidiana: l’assenza di un familiare in grado di prestare assistenza, la solitudine, le barriere architettoniche o altre condizioni di vulnerabilità sociale.

Per questo il percorso coinvolge professionalità diverse e integra competenze sanitarie e sociali, individuando il contesto assistenziale più appropriato, a domicilio o in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

La dimissione non è quindi semplicemente la conclusione di un ricovero, ma l’inizio di una nuova fase di assistenza, che garantisce continuità delle cure, appropriatezza degli interventi e attenzione ai bisogni complessivi della persona.