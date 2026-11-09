Fondazione GIMBE. Manovra 2027, GIMBE in audizione. In 5 anni il Fondo sanitario è cresciuto di €20,9mld, ma “tagli invisibili” pesano €22,7ml

Nel 2025 disavanzi regionali a €2,3mld, una famiglia su cinque limita spese per salute

AgenPress. La Fondazione GIMBE è stata audita sul DdL Bilancio 2027 dalle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato presso la Camera dei Deputati. Al centro dell’intervento, l’impatto della Manovra sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quantificazione dei “tagli invisibili” degli ultimi cinque anni e gli indicatori che consentono di leggerne le ricadute sui bilanci regionali, sull’accesso alle prestazioni sanitarie e sulla protezione finanziaria delle famiglie. Nel 2025, secondo l’ISTAT, il 18,7% delle famiglie ha limitato, per quantità o qualità, la spesa per visite mediche e accertamenti periodici, la quota più elevata del periodo 2022-2025. Un dato da leggere anche alla luce della povertà della popolazione: quando il servizio pubblico non garantisce le prestazioni nei tempi necessari, la possibilità di ricorrere a cure a pagamento dipende dalle risorse disponibili.

Assumendo il 2022 come anno di riferimento, con stanziamenti definiti dai Governi precedenti, il Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) passa da € 125,4 miliardi a € 146,3 miliardi previsti per il 2027, con un incremento di € 20,9 miliardi. Tuttavia, nel 2022 il FSN rappresentava il 6,27% del PIL, una quota mai più raggiunta negli anni successivi: 6,02% nel 2023, 6,06% nel 2024, 6,03% nel 2025, 6,14% nel 2026 e 6,11% nel 2027. Se dal 2023 al 2027 il rapporto FSN/PIL fosse rimasto al livello del 2022, il SSN avrebbe potuto disporre di circa € 22,7 miliardi in più. «È questo – ha precisato Cartabellotta – il significato dei “tagli invisibili”: il FSN è aumentato in valore assoluto, ma dal 2023 ogni anno è stata erosa la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità, rimanendo sempre inferiore a quella del 2022. I € 22,7 miliardi di “tagli invisibili” misurano proprio questa distanza cumulata in cinque anni di silenzioso definanziamento del SSN». Il DdL Bilancio 2027 conferma questa tendenza: prevede circa € 7,1 miliardi per il triennio 2027-2029, ma taglia il rapporto FSN/PIL dal 6,11% nel 2027 al 5,98% nel 2028, sino al 5,87% nel 2029.

LE CONTESTAZIONI DEL MINISTRO SCHILLACI. Nei question time alla Camera del 14 ottobre e del 4 novembre e al Senato del 29 ottobre, il Ministro della Salute ha contestato le analisi sul definanziamento del SSN rispetto al PIL, sottolineando l’aumento nominale del FSN e sostenendo che i “tagli invisibili” non esistono nel bilancio dello Stato, perché rappresentano la distanza rispetto a uno scenario teorico. «Sul piano metodologico – replica Cartabellotta – è esattamente ciò che GIMBE ha sempre spiegato: i “tagli invisibili” non sono riduzioni contabili del Fondo sanitario, ma le risorse aggiuntive di cui il SSN avrebbe disposto mantenendo dal 2023 la stessa quota di PIL destinata alla sanità nel 2022, ovvero prima che si producessero gli effetti del mandato del Governo Meloni e del Ministro Schillaci. Definire teorico questo confronto non ne cancella il significato politico: il Governo ha aumentato il finanziamento in valore assoluto, ma ha destinato alla sanità una quota della ricchezza nazionale inferiore a quella del 2022. È su questa scelta, e sulle sue conseguenze per il servizio pubblico e per i cittadini, che il Ministro dovrebbe rispondere nel merito».

LE RICADUTE DEI “TAGLI INVISIBILI”: BILANCI REGIONALI, ACCESSO ALLE CURE E CRISI DEL PERSONALE.

I “tagli invisibili” quantificano il silenzioso definanziamento del SSN. I disavanzi regionali, la spesa a carico delle famiglie, le rinunce alle prestazioni e le limitazioni delle spese per la salute sono indicatori utili a comprenderne le ricadute, tenendo conto della povertà della popolazione e degli altri fattori che concorrono a determinare questi fenomeni. Considerati nel loro insieme, descrivono un sistema sempre più sotto pressione, nel quale le risorse non tengono il passo con i costi, i bisogni assistenziali e le difficoltà di accesso alle cure. Nonostante l’aumento del FSN di € 20,9 miliardi in cinque anni, sono progressivamente aumentati i disavanzi regionali; quasi una famiglia su cinque limita le spese per la salute e oltre 5,6 milioni di persone rinunciano a prestazioni sanitarie. Ecco perché contare soltanto i miliardi stanziati lascia senza risposta due domande decisive: quali servizi le Regioni riescono a garantire e quante persone possono accedervi senza dover pagare di tasca propria o rinunciare?

L’INFLAZIONE ERODE IL VALORE REALE DEGLI AUMENTI. Gli incrementi nominali del FSN devono essere valutati anche alla luce dell’aumento generale dei prezzi. Secondo l’ISTAT, l’inflazione è stata dell’8,1% nel 2022 e del 5,7% nel 2023, per poi scendere all’1% nel 2024 e risalire all’1,5% nel 2025. Per il 2026, l’inflazione acquisita a ottobre è pari al 3,4%. «L’impegno del Paese per la sanità pubblica – ha spiegato il Presidente – non può essere valutato ostinandosi a contare solo i miliardi stanziati, perché una parte degli aumenti serve ad assorbire i maggiori costi di beni e servizi. Per valutare il rafforzamento del SSN bisogna verificare quante risorse restano disponibili per ampliare i servizi, assumere personale, aumentare le retribuzioni e migliorare l’accesso alle prestazioni».

REGIONI SEMPRE PIÙ IN ROSSO. I “tagli invisibili” si leggono anzitutto nei bilanci delle Regioni, sempre più in affanno nel mantenere l’equilibrio finanziario. Secondo quanto documentato dalla Corte dei conti, nel 2025 il disavanzo complessivo delle Regioni, prima delle coperture, ha raggiunto circa € 2,3 miliardi, quasi € 800 milioni in più rispetto al 2024. La quota prevalente, pari a circa € 1,65 miliardi, riguarda le Regioni non sottoposte a Piano di rientro. «Le difficoltà di bilancio di queste Regioni – ha commentato Cartabellotta – non possono essere liquidate come conseguenze di una cattiva amministrazione. Le differenze regionali e le inefficienze devono essere affrontate, ma il progressivo aumento dei disavanzi segnala che anche le Regioni più “virtuose” faticano sempre più a garantire i servizi con le risorse disponibili».

SPESA DI TASCA PROPRIA: € 42,4 MILIARDI, MA LE RINUNCE RESTANO FUORI DAL CONTO. Nel 2025 la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie ammonta a € 42,4 miliardi, pari al 22,3% della spesa sanitaria totale, in diminuzione dell’1% rispetto al 2024. «Un dato che va letto alla luce della povertà, delle limitazioni delle spese per la salute e delle rinunce alle prestazioni sanitarie – ha spiegato il Presidente – perché la spesa out-of-pocket dipende anche dalla disponibilità economica delle famiglie. Chi non può permettersi di pagare è costretto a limitare le spese o a rinunciare alle cure, ma queste prestazioni non erogate restano fuori dal conto. Per questo, una riduzione della spesa sanitaria delle famiglie non dimostra affatto, da sola, un rafforzamento delle tutele pubbliche».

5,6 MILIONI DI PERSONE HANNO RINUNCIATO A PRESTAZIONI SANITARIE. Le persone che dichiarano di avere rinunciato a prestazioni sanitarie sono aumentate da 4,1 milioni nel 2022 a 4,5 milioni nel 2023, fino a 5,8 milioni nel 2024. Nel 2025 sono 5,6 milioni, circa 1,5 milioni in più rispetto al 2022, con un incremento di oltre un terzo. Il 9,6% della popolazione ha rinunciato, nei 12 mesi precedenti, a esami diagnostici o visite specialistiche, escluse le prestazioni odontoiatriche. Le lunghe liste d’attesa rappresentano il motivo più frequente (6,5% della popolazione), seguite dalle difficoltà economiche (5,2%): le due motivazioni possono sovrapporsi. Le differenze territoriali sono marcate, dal 19,5% della Sardegna al 5,3% della Provincia autonoma di Bolzano. Rispetto al 2024, la quota nazionale si riduce di 0,3 punti percentuali, ma con andamenti molto diversi: la Sardegna registra l’incremento maggiore (+2,3 punti), mentre l’Abruzzo segna la riduzione più consistente (-4,1 punti) (figura 6). «Nonostante la lieve flessione rispetto al 2024 – ha sottolineato Cartabellotta – il dato del 2025 resta nettamente superiore a quello del 2022 e conferma quanto siamo ancora lontani dall’obiettivo di garantire a tutti un accesso equo alle prestazioni necessarie».

QUASI UNA FAMIGLIA SU CINQUE LIMITA LE SPESE PER LA SALUTE. La quota di famiglie che limita la quantità o la qualità della spesa per visite mediche e accertamenti periodici era del 16,7% nel 2022, è scesa al 15,7% nel 2023, per poi risalire al 16,3% nel 2024 e raggiungere il 18,7% nel 2025, il valore più elevato dell’intero periodo. Anche in questo caso le differenze territoriali sono rilevanti: dal 12,1% del Nord-est al 29% del Sud. «La spesa privata – ha precisato Cartabellotta – non basta di per sé a misurare le mancate tutele pubbliche: chi dispone di maggiori risorse può acquistare prestazioni sul mercato, mentre chi ha meno disponibilità è costretto a limitare le spese sanitarie o a rinunciare a visite ed esami. È questa differenza a rendere sempre più profonde le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari».

POVERTÀ: QUANDO PAGARE LE CURE DIVENTA PIÙ DIFFICILE. Nel 2025 il 9,3% della popolazione vive in condizioni di povertà assoluta e il 14,8% in condizioni di povertà relativa. La povertà assoluta riguarda chi vive in famiglie che non riescono a sostenere le spese necessarie per beni e servizi essenziali; quella relativa riguarda invece chi vive in famiglie con consumi molto inferiori alla media nazionale. Entrambi gli indicatori aiutano a comprendere le difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere le spese sanitarie e a interpretare i dati sulla spesa out-of-pocket, sulle limitazioni delle spese per la salute e sulle rinunce alle prestazioni sanitarie. «Quando quasi una persona su dieci vive in povertà assoluta e oltre una su sette in povertà relativa – ha osservato Cartabellotta – affidarsi alla spesa privata per compensare le carenze del servizio pubblico significa lasciare le famiglie più povere senza un’adeguata protezione finanziaria. Chi può permetterselo paga; chi non può, aspetta, riduce la spesa o rinuncia».

PERSONALE SANITARIO: CARENZE, DEMOTIVAZIONE E PERDITA DI ATTRATTIVITÀ. Nel 2024 l’Italia disponeva di 6,9 infermieri per 1.000 abitanti, contro i 9,7 della media OCSE, e quasi uno su cinque lavorava fuori dal SSN. Per i medici non esiste una carenza assoluta, ma circa uno su quattro opera fuori dalla sanità pubblica; mancano inoltre più di 5.700 medici di famiglia e diverse specialità risultano sempre meno attrattive. «Retribuzioni poco competitive, carichi di lavoro elevati e scarse prospettive professionali – ha osservato Cartabellotta – alimentano demotivazione e perdita di attrattività del SSN. Senza un investimento stabile sul personale, nuove risorse e nuove strutture rischiano di non tradursi in servizi per i cittadini».

RICHIESTE DELLA FONDAZIONE GIMBE. «Il DdL Bilancio 2027 – ha affermato il Presidente – contiene alcune misure utili, ma non assicura un rafforzamento strutturale di personale e servizi. Occorre restituire progressivamente alla sanità pubblica una quota adeguata della ricchezza prodotta dal Paese e garantire maggiore tutela alle persone economicamente più fragili». Per queste ragioni, la Fondazione GIMBE chiede al Parlamento di destinare integralmente al FSN i € 1,645 miliardi previsti per il voucher sanitario nel 2027 e di intervenire su tre priorità: definire una traiettoria pluriennale di rifinanziamento del SSN per fronteggiare i maggiori costi dell’assistenza e ampliare i servizi, invertendo la riduzione del rapporto FSN/PIL; finanziare un piano pluriennale di valorizzazione economica e reclutamento del personale sanitario, con risorse stabili e coerenti con i fabbisogni documentati; rafforzare ed estendere al 2028 e al 2029 il finanziamento delle prestazioni aggiuntive, previsto dalla Manovra solo per il 2027, fissando obiettivi regionali verificabili sulle prestazioni effettivamente erogate nei tempi previsti, con particolare attenzione all’accesso alle cure dei più fragili.

«Stanziare oltre € 1,6 miliardi per un bonus a scadenza – conclude Cartabellotta – mentre milioni di persone rinunciano alle cure e quasi una famiglia su cinque limita le spese per la salute, è una scelta politica che il Parlamento dovrebbe correggere. Gli anziani hanno bisogno di un servizio pubblico capace di prenderli in carico e garantire continuità assistenziale, non di interventi temporanei che non rafforzano il SSN. Occorrono risorse stabili per valorizzare il personale sanitario, contrastarne la crescente demotivazione e migliorare concretamente l’accesso alle prestazioni. Perché il bisogno di salute non scompare quando una persona non può permettersi di pagare: è responsabilità della politica garantire che nessuno debba rinunciare alle cure per ragioni economiche».