Codacons su decreto bollette: risparmi tra 27 e 37 euro annui

AgenPress. Sulla base dei dati forniti dal governo, il tetto al prezzo del gas per la produzione di energia determinerebbe un risparmio compreso in media tra i 27 e i 37 euro annui a famiglia, ma sulla misura incombono ancora troppe incognite che potrebbero ridurre fino a dimezzare i benefici per i consumatori. Lo afferma il Codacons, che diffonde oggi le prime simulazioni sugli effetti della misura.

Prendendo per buone le dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui le misure approvate ieri consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora, con un risparmio finale del 5% sul prezzo dell’energia in bolletta, la minore spesa annua sarà compresa tra i 27 e i 37 euro a utenza per le tipologie di consumo più diffuse in Italia.

In base alle simulazioni del Codacons:

– un single con consumi elettrici compresi tra i 1.000 e i 1.500 kWh annui risparmierebbe tra 14 e 21 euro all’anno in bolletta;

– una coppia con consumi tra 2.000 e 2.200 kWh/ anno risparmierebbe tra i 27,5 e i 30 euro annui;

– per una famiglia con consumi tra 2.500 e 2.700 euro kWh/anno il risparmio sarebbe compreso tra i 34,5 e i 37 euro annui;

– una famiglia con elevati consumi (3000-3.300 kWh/anno) godrebbe di uno sconto tra i 41,5 e i 45,5 euro all’anno.

Si tratta tuttavia di stime su cui incombono diverse variabili – avverte il Codacons – La domanda di energia, i prezzi del gas sui mercati, e la ripartizione effettiva degli oneri che, come noto, ricadono in parte sugli operatori, in parte sui consumatori, potrebbero ridurre sensibilmente il vantaggio in bolletta, fino a dimezzarlo.