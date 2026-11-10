Mezzogiorno: A Napoli il confronto di Polo Sud sul futuro della destra

AgenPress. Una riflessione sul futuro della destra italiana e sul ruolo del Mezzogiorno nella costruzione di una nuova agenda nazionale. È il tema della tavola rotonda «Andare Oltre. Verso Sud. La destra che serve all’Italia», promossa da Polo Sud, l’associazione fondata e presieduta da Amedeo Laboccetta, in programma venerdì 13 novembre, alle 17.30, al Circolo Rari Nantes di Napoli.

A introdurre l’incontro sarà Laboccetta. Modera Claudio Velardi, direttore de Il Riformista. Interverranno Gianni Alemanno, già ministro e sindaco di Roma, Mario Landolfi, già ministro delle Comunicazioni, Domenico Nania, già vicepresidente del Senato, Mimmo De Mattia e Lello Di Capua, esponenti di Futuro Nazionale.

Al centro del confronto la necessità di andare oltre gli schemi consolidati, rilanciare il protagonismo del Mezzogiorno e definire una proposta politica capace di coniugare identità, radicamento territoriale e visione nazionale.