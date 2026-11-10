Europa-Usa, garanzie di sicurezza credibili a Kiev cruciali per un accordo: “Rispettare sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina”

AgenPress. Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina rappresentano un elemento imprescindibile per raggiungere qualsiasi futuro accordo di pace. È questo il messaggio emerso dall’incontro di Abu Dhabi tra i rappresentanti dell’Unione europea, dei principali Paesi europei, dell’Ucraina, degli Stati Uniti e della Nato.

Al termine della riunione, i partecipanti hanno ribadito la necessità che ogni eventuale intesa sul conflitto rispetti pienamente la sovranità, l’integrità territoriale e l’autonomia decisionale di Kiev. Un principio accompagnato dalla richiesta di garanzie di sicurezza credibili e concrete a favore del Paese, considerate fondamentali per assicurare stabilità e impedire che nuovi sviluppi militari possano compromettere gli equilibri raggiunti.

La dichiarazione comune è stata diffusa al termine del confronto che ha coinvolto Unione europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti e Nato. Il documento conferma la volontà dei partner occidentali di mantenere un coordinamento stretto durante il percorso negoziale, con l’obiettivo di arrivare a una pace duratura e condivisa.

Il tema delle garanzie post-belliche resta uno dei punti centrali del confronto diplomatico. Per Kiev, infatti, un eventuale cessate il fuoco o accordo politico dovrà essere accompagnato da strumenti capaci di prevenire una ripresa delle ostilità e assicurare la difesa del territorio ucraino.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita l’importanza di rafforzare l’architettura di sicurezza europea e di sviluppare meccanismi concreti per gestire i rischi e prevenire nuove escalation. In questo quadro, i partecipanti hanno riconosciuto il ruolo centrale della Nato nella difesa collettiva euro-atlantica.

La riunione di Abu Dhabi si inserisce in una fase delicata dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra. Restano aperte questioni particolarmente complesse, a partire dal futuro dei territori occupati e dalle condizioni di sicurezza che dovranno accompagnare un eventuale accordo.

La posizione espressa dai partner occidentali punta a mantenere l’Ucraina al centro delle decisioni sul proprio futuro. Il principio condiviso è che non possa esserci una soluzione stabile senza il rispetto della sovranità di Kiev e senza garanzie concrete contro il rischio di un nuovo conflitto.

Stati Uniti, Ucraina e partner europei hanno confermato l’intenzione di proseguire il lavoro congiunto, anche in vista di un più ampio confronto multilaterale. L’obiettivo dichiarato resta quello di costruire le condizioni per una pace complessiva, duratura e fondata sulla sicurezza dell’Ucraina e dell’intero continente europeo.