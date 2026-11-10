Ucraina, Russia e Stati Uniti riprendono i colloqui di pace trilaterali ad Abu Dhabi dopo una pausa di 9 mesi

AgenPress. Le delegazioni ucraina, russa e statunitense hanno avviato i negoziati di pace trilaterali ad Abu Dhabi il 10 novembre, dopo una pausa di nove mesi, ha dichiarato Rustem Umerov, capo dell’intelligence estera ucraina.

“L’agenda comprende questioni chiave relative alla fine delle ostilità e al progresso verso la pace”, ha scritto Umerov sui social media, aggiungendo che la delegazione stava lavorando in linea con gli obiettivi fissati dal presidente Volodymyr Zelensky.

Questi colloqui rappresentano il primo incontro trilaterale da febbraio, quando i negoziati di Ginevra non sono riusciti a produrre una svolta. Il nuovo ciclo di colloqui si svolge con l’avvicinarsi dell’inverno e con Mosca che ha intensificato gli attacchi contro la rete energetica ucraina.

In mattinata la delegazione ucraina ha incontrato rappresentanti del Regno Unito, della Francia, della Germania, dell’Italia, della NATO e della Commissione europea, nonché funzionari statunitensi.

Kiev spera di utilizzare i colloqui a livello tecnico per discutere di scambi di prigionieri e di un possibile cessate il fuoco marittimo ed energetico, ponendo al contempo le basi per un futuro vertice a livello di leader.

Nel frattempo, gli inviati di Washington hanno affermato che gli incontri di Abu Dhabi potrebbero aprire la strada a discussioni su “accordi di sicurezza più ampi” in Europa e sulle “preoccupazioni di sicurezza postbelliche” sia di Kiev che di Mosca.

La delegazione ucraina è guidata dal principale negoziatore di Kiev e capo dei servizi segreti esteri, Rustem Umerov. Tra gli altri delegati figurano il capo di gabinetto di Zelensky, Kyrylo Budanov; Serhii Kyslytsia, primo vice capo dell’ufficio del presidente; David Arakhamia, capogruppo parlamentare del partito politico di Zelensky; e Vadym Skibitsky, vice capo dell’agenzia di intelligence militare ucraina.

Ai colloqui mediati dagli Stati Uniti parteciperanno gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, entrambi già recatisi a Kiev e Mosca dopo gli ultimi negoziati di pace.

La delegazione del Cremlino è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, che ha già partecipato a precedenti colloqui con l’Ucraina nel 2022 e nel 2025. La Russia ha inoltre inviato i suoi vice ministri degli Esteri, Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin, nonché il capo dell’intelligence militare Igor Kostyukov e l’alto ufficiale di stato maggiore Yury Zhigarlovsky.

Si prevede che anche i rappresentanti europei , tra cui i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Regno Unito e Italia, nonché funzionari della NATO e dell’UE, parteciperanno ai colloqui di Abu Dhabi per coordinarsi con i funzionari ucraini e statunitensi sul campo, separatamente dal formato trilaterale.

Il Cremlino ha chiesto l’esclusione dell’Ucraina dalla NATO, limitazioni alle sue forze armate e la revoca delle restrizioni sull’uso ufficiale della lingua russa e sulla Chiesa ortodossa ucraina, legata a Mosca.

Kiev ha respinto l’ ipotesi di ritirarsi dal territorio attualmente sotto il suo controllo, di riconoscere formalmente l’occupazione russa e di imporre restrizioni alle proprie forze armate, sostenendo che qualsiasi accordo debba impedire alla Russia di lanciare un’altra invasione.

L’Ucraina ha invece chiesto un cessate il fuoco incondizionato come primo passo verso negoziati di pace più ampi, una proposta che il Cremlino ha ripetutamente respinto.