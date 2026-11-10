Ucraina, raid russi su 10 regioni nella notte: colpite cinque importanti sottostazioni elettriche

AgenPress. Nuova ondata di attacchi russi contro l’Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno colpito dieci regioni del Paese, prendendo di mira anche cinque importanti sottostazioni energetiche utilizzate per trasmettere elettricità tra le diverse aree del territorio nazionale.

Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi, attraverso un messaggio pubblicato su Telegram.

Secondo quanto riferito dal premier, le sottostazioni danneggiate si trovano nelle regioni di Poltava, Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Kirovohrad. Si tratta di infrastrutture strategiche per il funzionamento della rete elettrica nazionale, poiché consentono il trasferimento di energia tra le diverse regioni e contribuiscono a garantire la continuità delle forniture. L’attacco si inserisce in una nuova serie di operazioni russe contro le infrastrutture energetiche ucraine. I bombardamenti hanno provocato danni agli impianti e disagi nella distribuzione dell’elettricità.

Secondo l’operatore nazionale Ukrenergo, gli attacchi alle infrastrutture energetiche hanno interessato anche le regioni di Kyiv, Kharkiv, Sumy e Cherkasy. Interruzioni della corrente sono state segnalate in diverse aree, tra cui Dnipropetrovsk, Donetsk, Kyiv, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Le squadre tecniche sono al lavoro per riparare i danni e ripristinare il servizio.

La nuova offensiva arriva in una fase particolarmente delicata per il conflitto, mentre ad Abu Dhabi sono in corso importanti incontri diplomatici sul futuro della guerra e sulle possibili condizioni per un accordo. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche riportano al centro il tema della sicurezza delle forniture elettriche, particolarmente importante per la popolazione civile e per il funzionamento delle attività economiche e dei servizi essenziali.

Il ripetersi delle operazioni contro la rete energetica rappresenta inoltre una delle principali criticità per la capacità dell’Ucraina di garantire la continuità dei servizi durante il conflitto. Sul piano diplomatico, resta aperta la questione delle garanzie di sicurezza che dovranno accompagnare qualsiasi eventuale intesa tra le parti.