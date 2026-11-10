Scotto (PD): “Campo largo, servono larghissime intese. Su Ucraina troveremo convergenza per soluzione non militare”

AgenPress. “Nel campo largo le differenze che ci sono, e che sono anche una ricchezza, troveranno comunque un quadro comune, nelle regole e nel merito. Abbiamo interesse ad avere una larghissima unità: tutte le forze servono per contrastare le politiche del governo Meloni, ma dentro un quadro programmatico chiaro”.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, intervenendo oggi a “Il Timone”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Non esiste una soluzione militare alla tragedia della guerra russo-ucraina. Occorre mettere davanti la diplomazia. Sono convinto che troveremo una convergenza, pur nelle differenze, verso una soluzione non militare”, ha aggiunto Scotto.