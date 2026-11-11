Futuro Nazionale escluso dal tavolo sulla cybersicurezza a Palazzo Chigi: Ziello, “Nessun invito a Vannacci e al partito”

Dopo gli allarmi bomba che hanno interessato centinaia di scuole italiane, Giorgia Meloni convoca le opposizioni per un confronto sulla sicurezza informatica. Ma tra gli invitati non figura Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. A denunciarlo è il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello

AgenPress. Futuro Nazionale non ha ricevuto alcun invito per partecipare all’incontro sulla cybersicurezza convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per domani mattina, giovedì 12 novembre, alle ore 9, a Palazzo Chigi. A renderlo noto è Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera del movimento guidato da Roberto Vannacci, che ha precisato come nessuna convocazione sia arrivata né a lui né al leader del partito.

«Futuro Nazionale non ha ricevuto inviti al tavolo sulla cybersicurezza convocato domani a Palazzo Chigi con le opposizioni dopo gli allarmi bomba nelle scuole», ha riferito Ziello, evidenziando l’assenza del movimento dall’appuntamento istituzionale.

L’incontro è stato annunciato nella giornata di mercoledì da fonti di Palazzo Chigi. La premier ha deciso di riunire i rappresentanti delle forze di opposizione per condividere le informazioni disponibili sugli allarmi registrati negli ultimi giorni e sulle attività di matrice hacker.

Al centro del confronto ci saranno anche le segnalazioni di presunti ordigni esplosivi negli istituti scolastici, che hanno provocato evacuazioni e momenti di forte preoccupazione in diverse città italiane. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, l’obiettivo del governo è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione considerata di rilievo per la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini.

Tra i leader delle opposizioni che hanno accolto l’invito figurano Elly Schlein per il Partito Democratico, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Calenda per Azione, Matteo Renzi per Italia Viva e Riccardo Magi per +Europa. Resta invece fuori dall’elenco Futuro Nazionale, che attraverso Ziello ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Anche Roberto Vannacci, impegnato a Bruxelles per i lavori del Parlamento europeo, non risulta tra i destinatari di una convocazione.

L’assenza di Futuro Nazionale apre un interrogativo sulla composizione del confronto promosso dalla presidente del Consiglio e sui criteri utilizzati per individuare i rappresentanti delle opposizioni da coinvolgere. La denuncia di Ziello porta dunque l’attenzione anche sul perimetro politico dell’iniziativa, nata per affrontare un’emergenza che supera gli schieramenti e riguarda la sicurezza delle istituzioni, delle scuole e dei cittadini. Per il momento, da Palazzo Chigi non risultano chiarimenti specifici sull’assenza di Futuro Nazionale tra gli invitati.

La riunione di domani arriva dopo una giornata particolarmente delicata, segnata da una vasta ondata di email anonime contenenti minacce rivolte agli istituti scolastici italiani. Il governo ha avviato verifiche con le forze dell’ordine, i servizi di intelligence e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Le prime verifiche, secondo quanto riferito dalla presidente del Consiglio, non avrebbero evidenziato elementi di pericolo concreto. La questione resta comunque al centro dell’attenzione politica e istituzionale.

Mentre Meloni si prepara a incontrare i rappresentanti delle opposizioni, Futuro Nazionale segnala di essere rimasto fuori dal confronto. Una vicenda che aggiunge un elemento di discussione politica a una giornata già caratterizzata da forti preoccupazioni sul fronte della sicurezza informatica e degli allarmi nelle scuole.