Banche, Samorì (Segretario Nazionale DC): “Io avrei impedito che si formassero gli extra margini”

“LE BANCHE ITALIANE HANNO FINORA RICEVUTO TANTISSIMO DALLO STATO ITALIANO”

AgenPress. Tassare le banche sarebbe una scelta molto saggia se le banche, che hanno ricevuto tantissimo dallo Stato italiano – non ultimo 450 miliardi di euro di garanzie a fronte dei crediti che andavano ad erogare ai correntisti, quindi liberandole dal rischio del credito – spontaneamente facessero un bel gesto invece di distribuire tantissimi soldi solo agli azionisti, potrebbero decidere di dare 5-10 miliardi di euro allo Stato che invece oggi ne ha bisogno. Siccome non lo fanno, la scelta di per se’ ha una logica.

Io comunque avrei fatto delle cose diverse. Avrei impedito che si creasse l’extra margine.

Prendere gli extramargini e’ tipico di quello che fanno e hanno sempre fatto nella storia i regimi comunisti e i regimi nazisti cioè consentono che qualcuno si arricchisca in maniera esponenziale, per poi andargli a prendere loro la roba. Ma il problema e’ che chi si arricchisce in modo esponenziale lo fa a danno delle persone più deboli. Ma come mai si creano gli extra margini? Perché si consente alle banche di far pagare il 10-12-15 per cento di interessi anche sui prestiti personali della povera gente che ha bisogno dei 10.000 – 20.000 euro.

Se noi vogliamo evitare che si creino gli extra margini, dobbiamo dire che sopra una certa soglia ad esempio sopra 4 punti il costo della raccolta della banca, per quel tipo di prestiti che va alle famiglie più deboli, il tasso diventa usura e quindi si azzera e non si crea l’extra margine. Noi vogliamo che le persone paghino con la carta di credito per sconfiggere l’evasione? Benissimo! Ma non possiamo far pagare 50-100 euro la carta di credito quando la vai a prendere e non possiamo far pagare all’artigiano e al negoziante che è pagato con la carta di credito una commissione dell’1-1,5 per cento o quello che e’. Perché andiamo a impoverire tutti questi ceti e andiamo ad arricchire solo le banche.

Ancora prima di prendere i soldi alle banche sarebbe bene fare in modo che le banche non possano avere degli extra margini. E’ un sistema che va regolamentato da tutti i punti di vista ad esempio impedendo anche che la banca – che e’ un servizio sociale – chiuda gli sportelli anche nei piccoli comuni.

Spero che le banche non reagiscano perché comunque, per quanto hanno avuto finora dallo Stato, credo che abbiano il dovere morale di restituire qualcosa. Al di la’ del fatto che la legge possa essere o meno costituzionale, e qui ci sono dei dubbi perché il punto fondamentale è che non è definibile quando c’e’ un extra margine. Da cosa dipende? Da uno che è molto bravo a gestire una azienda?

Un avvocato quando e’ che fa un extra margine? Quando vince tutte le cause?

Al di questo, le banche farebbero una pessima figura sul piano dell’immagine nazionale se dovessero ricorrere alla Corte Costituzionale per non pagare questa imposta. Hanno il dovere morale di farlo. Hanno ricevuto tantissimo! La BCE ha regalato i soldi. Quando c’era Draghi alla BCE dava i soldi alle Banche con tassi negativi. Davano i soldi pagando. Le banche hanno avuto dei vantaggi stratosferici. Non voglio poi parlare degli interventi diretti sul capitale vedi il caso del Monte dei Paschi di Siena dove lo Stato ha messo i soldi. “. Lo ha detto il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, avv. Giampiero Samori’ intervistato da Roberto Poletti alla trasmissione “Italia No Limits” su Giornale Radio.