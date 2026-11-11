Ater. Corrotti (FdI): “Il PD non paga sedi ma continua a ottenere immobili pubblici”

AgenPress. “Oggi un risultato importante in Consiglio regionale con l’approvazione della mia mozione per fare piena luce sulle morosità dei 14 circoli del Partito Democratico che occupano immobili Ater Roma, con un debito complessivo superiore a 700 mila euro.

Chiediamo alla Regione e ad Ater di recuperare i crediti, senza eccezioni né corsie preferenziali, e di garantire trasparenza nella gestione del patrimonio pubblico. Una vicenda che assume contorni ancora più paradossali se consideriamo quanto sta accadendo a Roma, dove la Giunta Gualtieri ha deliberato nei giorni scorsi la concessione di un nuovo immobile comunale al circolo PD di Magliana, Municipio XI di Roma, per sei anni e con una riduzione dell’80% sul canone stimato.

Mentre noi chiediamo che vengano rispettati gli impegni e pagati i debiti, il centrosinistra continua ad assegnare nuovi spazi al proprio partito. Il patrimonio pubblico non è a disposizione del PD e le regole non possono cambiare a seconda di chi ne beneficia”.

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.