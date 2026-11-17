AgenPress. I finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, al termine di articolate indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a due misure cautelari personali nei confronti di un’avvocata di Carbonia, che ricopriva l’incarico di amministratrice di sostegno, e del coniuge, entrambi indagati per il reato di peculato.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i due avrebbero approfittato della possibilità di disporre delle risorse finanziarie di 17 persone affidate all’amministratrice di sostegno, in gran parte anziani e soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, tutti residenti nel territorio del Sulcis Iglesiente, per sottrarre sistematicamente somme di denaro per un importo complessivo superiore a 700 mila euro.

Nei confronti della professionista, il Giudice per indagini preliminari ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dall’esercizio della professione forense e dagli incarichi di amministratrice di sostegno per la durata di 12 mesi. Per il coniuge è stata invece disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contestualmente, sono stati disposti provvedimenti di sequestro, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell’intero profitto illecito, quantificato dalla Guardia di finanza in oltre 700.000 €.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla figlia di due persone assistite, la quale, soltanto dopo il decesso degli anziani genitori, era riuscita a ottenere il rendiconto della gestione patrimoniale e finanziaria svolta dall’amministratrice di sostegno.

Dall’esame della documentazione acquisita sarebbero emerse numerose anomalie, tra cui prelievi di ingenti somme di denaro contante, effettuati anche successivamente al decesso degli amministrati, nonché l’assenza di ricevute e documentazione giustificativa a supporto di spese dichiarate per decine di migliaia di euro, relative, tra l’altro, a vitto, abbigliamento, cura della persona, retribuzioni e contributi previdenziali delle badanti.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il mancato o tardivo pagamento di gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale presso la quale era ricoverata la madre della denunciante, con il conseguente accumulo di un debito di diverse decine di migliaia di euro.

I successivi approfondimenti investigativi, estesi alla gestione patrimoniale di altre persone affidate alla professionista, avrebbero consentito di accertare che le medesime modalità operative erano state adottate, a partire dal 2017, nei confronti di complessivi 17 assistiti.

In particolare, sono stati ricostruiti sistematici prelievi di denaro contante privi di adeguata giustificazione, talvolta superiori ai limiti autorizzati dal giudice tutelare e frequentemente effettuati a breve distanza temporale dall’accredito dei trattamenti pensionistici.

Sono emersi, altresì, omessi o parziali pagamenti delle rette dovute alle strutture residenziali presso le quali erano ospitati alcuni degli amministrati, nonostante la presenza di disponibilità finanziarie sui rispettivi conti correnti.

Ulteriori irregolarità avrebbero riguardato la gestione delle somme ricavate dalla vendita di immobili di proprietà degli assistiti, nonché l’utilizzo delle relative risorse finanziarie per spese apparentemente estranee alle loro esigenze personali. In particolare, sono stati individuati pagamenti effettuati tramite POS per l’acquisto di abbigliamento per bambini, casalinghi e articoli per il bricolage, oltre a spese sostenute presso ristoranti e centri commerciali.

Le indagini avrebbero inoltre evidenziato reiterate e protratte violazioni degli obblighi di rendicontazione prescritti dal giudice tutelare.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di delineare anche il presunto coinvolgimento del coniuge negli illeciti contestati all’amministratrice di sostegno.

L’uomo, infatti, oltre a risultare cointestatario di un conto corrente sul quale sarebbero confluiti versamenti in contanti non giustificati dai redditi dichiarati, avrebbe beneficiato di numerose ricariche Postepay disposte dall’indagata.

Il suo coinvolgimento nella gestione degli assistiti sarebbe emerso anche dalla consegna di beni presso l’abitazione di uno degli amministrati e dalle ripetute visite presso la struttura di ricovero di altri tre assistiti, finalizzate alla consegna di somme di denaro destinate alle loro spese personali.

In esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi nell’ambito del procedimento penale, i finanzieri hanno sottoposto a vincolo cautelare oltre 30.000 euro e 5 orologi preziosi, di cui 3 d’oro, rinvenuti presso la residenza degli indagati, nonché 3 immobili (due a Cagliari e uno a Carbonia) e disponibilità finanziarie, fino alla concorrenza del profitto illecito contestato.