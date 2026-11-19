L’ex avvocato di Andrea Sempio è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’inchiesta sull’archiviazione del 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi. Ha confermato di aver incassato 15mila euro in contanti, sostenendo che si trattava del compenso per il proprio lavoro. Il legale Fabrizio Gallo parla anche di un nuovo filone investigativo con più indagati

AgenPress. Nuovo capitolo nell’inchiesta sui presunti pagamenti che avrebbero accompagnato l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, nell’ambito del caso Garlasco. L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore del giovane oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato ascoltato in Procura come persona informata sui fatti.

Nel corso dell’audizione, Lovati ha confermato di aver ricevuto 15mila euro in contanti per l’attività professionale svolta all’epoca nella difesa di Sempio. Una circostanza che non ha mai negato, ma che ha sempre ricondotto al pagamento del proprio incarico, escludendo qualsiasi collegamento con eventuali operazioni illecite o tentativi di condizionare l’attività della magistratura.

«I miei 15mila euro in contanti, perché così avevo chiesto che fosse il pagamento, ero andato a ritirarli dall’avvocato Soldani», ha spiegato Lovati ai giornalisti. E alla domanda sulla possibile irregolarità di quei pagamenti ha risposto: «Lo escludo».

L’ex legale ha inoltre ricordato di essere stato lui a indicare inizialmente una cifra di circa 50mila euro per le spese che il gruppo di difesa avrebbe dovuto sostenere fino a un’eventuale udienza preliminare. La sua versione è dunque che i 15mila euro ricevuti rappresentassero il compenso per il lavoro svolto, e non denaro destinato a ottenere un provvedimento favorevole da parte degli inquirenti.

La giornata giudiziaria ha riservato anche un altro elemento destinato ad alimentare l’attenzione sul caso Garlasco. Al termine dell’audizione, l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Lovati, ha riferito ai giornalisti di aver notato l’esistenza di un procedimento distinto. «C’era il numero di un fascicolo. Quindi credo che ci siano degli indagati», ha spiegato. Secondo il legale, le persone coinvolte sarebbero più di una, perché si tratterebbe di «reati a partecipazione necessaria».

Gallo ha ipotizzato che il nuovo filone possa riguardare il reato di induzione, precisando che non si tratterebbe di corruzione. Ha però chiarito che spetta alla Procura stabilire quale sia l’effettiva qualificazione giuridica dei fatti. Si tratta, al momento, di valutazioni espresse dal difensore sulla base di quanto osservato durante l’audizione e non di una comunicazione ufficiale della Procura sull’esistenza di nuovi indagati.

Tra gli argomenti affrontati durante l’audizione anche la consulenza genetica del professor Pasquale Linarello, relativa al DNA attribuito ad Andrea Sempio e rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Lovati ha sostenuto di aver reperito autonomamente la consulenza. Sulla relazione investigativa della società SKP, invece, ha dichiarato a La7 che gli sarebbe stata consegnata dallo studio dell’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. La provenienza e la circolazione di quei documenti sono uno dei punti sui quali gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza: la Procura vuole ricostruire chi abbia avuto accesso alle carte, chi le abbia trasmesse e a quale titolo.

L’audizione di Lovati si inserisce nel filone investigativo relativo alla prima archiviazione di Andrea Sempio, nel 2017. L’indagine era stata riaperta dopo il ritrovamento, nell’abitazione della famiglia Sempio, di un appunto manoscritto contenente riferimenti a somme di denaro e all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la destinazione dei soldi messi a disposizione dalla famiglia e di verificare se siano stati utilizzati esclusivamente per pagare i professionisti oppure se abbiano avuto altre destinazioni.

Parallelamente prosegue il procedimento principale per l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Il giovane continua a dichiararsi innocente. La giornata in Procura aggiunge dunque nuovi elementi a una vicenda giudiziaria già complessa: da una parte i 15mila euro confermati da Lovati e da lui giustificati come compenso professionale, dall’altra il possibile nuovo fascicolo investigativo segnalato dal suo avvocato. Saranno ora gli accertamenti della magistratura a chiarire se e quali ulteriori responsabilità possano emergere.