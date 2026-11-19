La premier interviene alla riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino e guarda con prudenza agli sviluppi del confronto tra Putin, Trump e Xi Jinping. L’appello alla Cina: «Se vuole essere una forza di stabilità, usi la sua influenza per spingere Mosca verso una pace vera». E avverte: «Non può esserci pace senza l’Ucraina e senza l’Europa»

AgenPress. Prudenza e scetticismo sulle reali intenzioni di Mosca, ma anche un messaggio chiaro alla Cina e una rivendicazione del ruolo dell’Europa nei negoziati. Giorgia Meloni interviene sulla guerra in Ucraina e sul vertice di Shenzhen, dove si sono incontrati Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, senza nascondere i propri dubbi sulle prospettive di una svolta diplomatica. «Francamente non so cosa aspettarmi dai russi», ha dichiarato la presidente del Consiglio durante la riunione della Coalizione dei volenterosi, convocata a Berlino dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e alla quale partecipano 35 capi di Stato e di governo, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ai vertici delle istituzioni europee e della Nato.

La premier ha invitato a non confondere le dichiarazioni diplomatiche con la disponibilità concreta del Cremlino a porre fine alla guerra. Il confronto tra le grandi potenze a Shenzhen, secondo Meloni, va seguito con attenzione, ma senza alimentare aspettative che potrebbero rivelarsi premature. Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha rivolto un messaggio diretto alla leadership cinese, chiamata a svolgere un ruolo nella ricerca di una soluzione al conflitto. «Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la propria influenza per spingere la Russia verso una pace vera», ha affermato Meloni.

Un appello che chiama in causa direttamente Xi Jinping. Pechino mantiene infatti rapporti politici ed economici particolarmente stretti con Mosca e, secondo il governo italiano, potrebbe esercitare un’influenza significativa sulle scelte del Cremlino. La premier ha dunque indicato nel vertice di Shenzhen un’occasione da non sottovalutare, ma ha anche sottolineato che la responsabilità di arrivare a un accordo non può ricadere soltanto sugli alleati occidentali e su Kiev. È necessario che anche la Russia dimostri concretamente di voler arrivare alla pace.

Il secondo messaggio di Meloni riguarda il ruolo di Kiev e delle istituzioni europee in qualsiasi futuro negoziato. «Tutti comprendono che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa», ha dichiarato la presidente del Consiglio. Una posizione che punta a scongiurare il rischio di accordi decisi esclusivamente dalle grandi potenze, senza il coinvolgimento diretto del Paese aggredito e dei suoi partner europei.

Per il governo italiano, qualsiasi intesa dovrà rispettare la sovranità ucraina e garantire condizioni di sicurezza sufficienti a evitare una nuova aggressione. L’Europa, che ha sostenuto Kiev dall’inizio dell’invasione russa con aiuti economici, militari e umanitari, rivendica quindi il diritto di partecipare alla definizione del futuro assetto di sicurezza del continente.

La riunione di Berlino rappresenta un nuovo momento di coordinamento tra i Paesi che sostengono l’Ucraina. Al centro del confronto ci sono le prospettive diplomatiche, le garanzie di sicurezza per Kiev e il mantenimento del sostegno internazionale. Meloni ha confermato la continuità della posizione italiana: sostegno all’Ucraina, pressione sulla Russia e ricerca di una soluzione negoziata che non si traduca nella resa di Kiev.

La contemporaneità tra il vertice di Shenzhen e quello di Berlino mette in evidenza due tavoli diplomatici che, pur con obiettivi e partecipanti differenti, sono destinati a incidere sul futuro del conflitto. Da una parte Putin, Trump e Xi Jinping discutono dei rapporti tra le principali potenze mondiali; dall’altra, i sostenitori europei e internazionali dell’Ucraina cercano di mantenere una posizione comune e di impedire che il futuro del Paese venga deciso senza il suo consenso.

La linea espressa da Meloni è chiara: l’Italia non esclude che il confronto con Mosca possa aprire nuove prospettive, ma non considera sufficienti le dichiarazioni di disponibilità al dialogo. Servono fatti e garanzie. E soprattutto, per la presidente del Consiglio, una pace che riguardi l’Ucraina non può essere costruita escludendo né gli ucraini né l’Europa.