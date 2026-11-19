Il ministro degli Esteri di Kiev condanna i raid russi sulla capitale ucraina: danneggiate le ambasciate di Austria e Paesi Bassi. Un morto e cinque feriti secondo le autorità ucraine. Detriti di un drone sono caduti anche nell’area del ministero degli Esteri

AgenPress. «A Shenzhen Putin si è presentato come un leader mondiale. In realtà, è un criminale e un terrorista di livello mondiale. E dovrebbe essere trattato come tale». È durissimo l’attacco del ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, al presidente russo Vladimir Putin, dopo i nuovi raid con droni lanciati da Mosca contro la capitale ucraina. Le dichiarazioni sono state pubblicate su X mentre Putin partecipava in Cina agli incontri con Donald Trump e Xi Jinping. Sybiha ha denunciato in particolare i danni provocati dagli attacchi alle rappresentanze diplomatiche straniere presenti a Kiev, chiedendo una risposta forte da parte della comunità internazionale.

«L’ambasciata austriaca a Kiev è stata danneggiata dagli attacchi terroristici della Russia contro la nostra capitale», ha scritto il ministro, esprimendo solidarietà ai diplomatici austriaci e sollecitando una reazione internazionale.

Nel corso dell’attacco russo, anche l’ambasciata dei Paesi Bassi ha riportato danni. Un proiettile è caduto nelle immediate vicinanze della sede diplomatica, provocando conseguenze sull’edificio. Il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen ha confermato che il personale è rimasto illeso e che i danni alla struttura sono stati lievi.

Anche la rappresentanza austriaca ha subito danni, come confermato dallo stesso Sybiha. Il governo ucraino ha espresso piena solidarietà ai colleghi di Vienna e Amsterdam, sottolineando la gravità di attacchi che coinvolgono anche sedi diplomatiche.

Il ministro ha inoltre riferito che alcuni frammenti di un drone russo sono caduti nel cortile del ministero degli Esteri ucraino. Sybiha ha pubblicato le immagini dei detriti sui social, annunciando che saranno conservati nel museo della diplomazia ucraina.

L’attacco ha provocato vittime e danni in diversi quartieri della capitale. Secondo il bilancio diffuso dalle autorità ucraine, una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Le esplosioni hanno provocato incendi in edifici residenziali e strutture non abitative. Danneggiati anche veicoli e parti di edifici storici. Tra questi la cattedrale di San Volodymyr, dove sono state infrante alcune finestre.

Le squadre di emergenza sono intervenute in diversi punti della città per spegnere gli incendi, mettere in sicurezza gli edifici e soccorrere i residenti. Il ministero degli Esteri ucraino ha chiesto alla comunità internazionale di condannare con la massima fermezza gli attacchi contro le sedi diplomatiche e di manifestare sostegno ai Paesi coinvolti.

Le parole di Sybiha evidenziano il contrasto tra la presenza internazionale di Putin al vertice di Shenzhen e la prosecuzione delle operazioni militari russe sul territorio ucraino.

Il presidente russo ha partecipato agli incontri con Trump e Xi Jinping, presentandosi sulla scena internazionale come interlocutore delle principali potenze mondiali. Per Kiev, tuttavia, questa immagine non può essere separata dalle responsabilità russe nella guerra e dai bombardamenti contro le città ucraine.

La denuncia del ministro degli Esteri arriva mentre a Berlino è riunita la Coalizione dei volenterosi, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei rappresentanti dei principali Paesi europei alleati di Kiev.

Sul tavolo ci sono il sostegno militare all’Ucraina, le garanzie di sicurezza e le prospettive di un eventuale accordo di pace. La richiesta ucraina resta quella di non consentire a Mosca di ottenere vantaggi diplomatici mentre proseguono gli attacchi. E il messaggio di Sybiha è rivolto direttamente ai partner internazionali: la partecipazione di Putin ai vertici mondiali, sostiene Kiev, non deve tradursi in una normalizzazione delle sue responsabilità nella guerra.