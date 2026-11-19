AgenPress. A Roma il mondo si riunisce attorno a un’unica grande tavola, trasformando un gesto semplice in un simbolo autentico di inclusione. È la magia di “Ensemble! Suoni e Sapori dal Mondo”, la cui seconda edizione torna il 28 e 29 novembre 2026 negli spazi creativi del Fusolab, in Viale della Bella Villa 96 nel quartiere Alessandrino.

Ben 12 comunità provenienti da 4 continenti daranno vita a un’unica festa, promossa dall’Associazione Metabolica ASD e realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con l’obiettivo di trasformare l’incontro tra culture in un’esperienza quotidiana e autentica di integrazione, dove nessuno è spettatore e tutti sono protagonisti. Un luogo dove i confini si annullano davanti a un piatto condiviso, una danza tradizionale o una testimonianza raccontata con il cuore. D’altronde il titolo dell’iniziativa ne racchiude già il senso e l’anima: dal francese ensemble, che tradotto vuol dire “insieme”.

Per tutto il weekend le comunità di Bangladesh, Bolivia, Brasile, Capo Verde, Cina, Congo, Etiopia, Kurdistan, Mozambico, Perù, Romania e Sierra Leone intrecceranno i propri linguaggi, lontano da ogni lettura folkloristica, per portare sul palco esibizioni dal vivo di musica tradizionale e contemporanea, sfilate e momenti di ballo aperti al coinvolgimento diretto del pubblico. Ci saranno anche aree dedicate allo street food internazionale, affiancate da stand artigianali e dall’angolo ristoro curato da FUK – Fusolab Urban Kitchen, per un vero e proprio viaggio culinario intorno al mondo.

Non mancheranno incontri, momenti di dialogo e mercatini. Per gli appassionati di musica, invece, sabato sera arriva la performance dei LOS3SALTOS, pronti a far ballare la platea con la loro travolgente miscela sonora, seguiti dal DJ set di La Reina del Fomento e la domenica e le selezioni di Corry X e Gianluca Diana.