AgenPress. Nuovo ricovero per Jair Bolsonaro. L’ex presidente del Brasile, 71 anni, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale DF Star di Brasilia a causa di una nuova occlusione intestinale. Le sue condizioni sono attualmente stabili, secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria. A rassicurare sulle condizioni dell’ex capo dello Stato è stato il bollettino medico diffuso dall’ospedale, nel quale si legge che il paziente è «clinicamente stabile, cosciente, vigile e respira spontaneamente». Nonostante il quadro sotto controllo, i medici hanno disposto il ricovero in terapia intensiva per garantire un monitoraggio costante.

Bolsonaro era arrivato in ospedale venerdì 20 novembre, dopo aver accusato forti dolori addominali e una significativa distensione dell’addome. Gli accertamenti medici hanno portato alla diagnosi di addome acuto ostruttivo, una condizione che compromette il normale transito intestinale e che può richiedere trattamenti tempestivi. L’équipe sanitaria ha avviato una serie di misure cliniche per stabilizzare il paziente. Tra gli interventi previsti figurano l’idratazione, il digiuno per via orale con supporto nutrizionale e l’inserimento di un sondino gastrico. Al momento non è stata comunicata una data per le dimissioni. I medici continueranno a seguire attentamente l’evoluzione del quadro clinico.

Non si tratta del primo episodio di problemi intestinali per Bolsonaro. Le sue condizioni di salute sono da tempo condizionate dalle conseguenze dell’attentato subito nel settembre 2018, quando venne accoltellato all’addome durante un comizio elettorale a Juiz de Fora, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. Da allora l’ex presidente ha affrontato numerosi ricoveri e diversi interventi chirurgici, soprattutto per complicazioni a carico dell’apparato digerente. Le conseguenze di quell’aggressione continuano quindi a rappresentare un elemento importante nella valutazione del suo stato di salute.

Il nuovo ricovero arriva in un momento particolarmente delicato anche sul piano giudiziario e politico. Bolsonaro si trova infatti agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per il suo coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato seguito alla sconfitta elettorale del 2022 contro Luiz Inácio Lula da Silva. L’ex presidente, che ha guidato il Brasile dal 2019 al 2022, continua a essere una figura centrale e controversa della politica brasiliana.

Per il momento, l’attenzione resta concentrata sulle sue condizioni cliniche. Il fatto che sia cosciente, vigile e in grado di respirare autonomamente rappresenta un elemento rassicurante, ma il ricovero in terapia intensiva conferma la necessità di un’attenta sorveglianza medica.