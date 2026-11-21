Aveva 78 anni. Il corpo è stato ritrovato nella mattinata di sabato 21 novembre nella sua abitazione di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato con un colpo di pistola.

La notizia arriva mentre il suo nome era al centro dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio

AgenPress. È morto Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella mattinata di sabato 21 novembre nella sua casa di campagna in Toscana, a Montiano, nel territorio di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni riprese dai principali organi di informazione, De Gennaro, 78 anni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola.

A far scattare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui. L’ex capo della Polizia si trovava da solo nell’abitazione e non rispondeva alle telefonate dalla sera precedente. La famiglia ha quindi avvertito le forze dell’ordine, che hanno raggiunto la casa facendo la drammatica scoperta.

La notizia della morte arriva in un momento particolarmente delicato per l’ex dirigente delle forze dell’ordine. Il suo nome era infatti emerso nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

Gli investigatori stavano approfondendo una serie di circostanze legate alla gestione delle indagini successive all’attentato e alla scomparsa della cosiddetta agenda rossa di Borsellino, il diario che il magistrato portava con sé e che non fu mai ritrovato.

De Gennaro risultava indagato nell’ambito di questo filone investigativo. La Procura aveva chiesto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. I pubblici ministeri avevano successivamente presentato appello al Tribunale del Riesame, con un’udienza fissata per il prossimo 1° dicembre.

Gianni De Gennaro era stato uno dei protagonisti della storia recente delle istituzioni italiane. Nato nel 1948, aveva costruito una lunga carriera nella Polizia di Stato, occupandosi di importanti indagini contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Nel corso della sua attività aveva ricoperto incarichi di grande responsabilità, diventando capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza. Successivamente era stato nominato direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), organismo di coordinamento dei servizi segreti italiani. Nel 2013 era arrivato anche alla presidenza di Finmeccanica, oggi Leonardo, uno dei principali gruppi industriali italiani nel settore della difesa e dell’aerospazio, incarico mantenuto fino al 2020. Il suo nome era rimasto legato anche ad alcune delle vicende più controverse della storia della Polizia italiana, tra cui i fatti del G8 di Genova del 2001.

La scomparsa di De Gennaro apre ora un nuovo capitolo in una vicenda già estremamente complessa, che riguarda uno dei periodi più drammatici della storia italiana e le indagini sulle stragi mafiose del 1992. Restano da chiarire tutti gli aspetti della vicenda e le circostanze della morte. Gli accertamenti delle autorità dovranno ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore dell’ex capo della Polizia. La sua morte arriva a pochi giorni dalla diffusione delle notizie relative all’inchiesta di Caltanissetta, ma non è possibile stabilire un rapporto causale tra le due vicende.

Si chiude così, a 78 anni, la vita di uno dei più importanti e discussi protagonisti degli apparati di sicurezza dello Stato italiano.