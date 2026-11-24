Il Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e membro della Fondazione Insigniti OMRI, richiama il valore della tutela delle persone che subiscono violenza e il dovere delle istituzioni di garantire protezione, sostegno e vicinanza

AgenPress. Prevenire la violenza significa anche assumersi la responsabilità di non lasciare sole le persone che ne subiscono le conseguenze. La risposta delle istituzioni, infatti, non può esaurirsi nel contrasto ai responsabili dei reati: deve comprendere la protezione delle vittime, il riconoscimento dei loro diritti e il sostegno necessario per ricostruire le condizioni di una vita autonoma.

È questa la prospettiva che emerge dal contributo del Prefetto Giuseppe Castaldo alla giornata di studio «Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio», promossa il 21 novembre 2026 dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presso lo Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, nell’ambito del progetto «Segnali».

Nel suo intervento, Castaldo ha richiamato due dimensioni complementari dell’impegno pubblico: la capacità di prevenire le situazioni di rischio e quella di assicurare protezione e solidarietà a chi ha già subito un episodio di violenza. Due responsabilità che appartengono allo stesso percorso di tutela della persona e chiamano le istituzioni a un impegno concreto, prima e dopo la commissione di un reato.

Prevenzione e solidarietà: due direttrici dello stesso impegno

La prevenzione e la solidarietà non possono essere considerate ambiti separati. La prima mira a individuare le situazioni di rischio e a impedire che si trasformino in episodi di violenza; la seconda interviene per tutelare chi ne ha già subito le conseguenze. La responsabilità delle istituzioni, pertanto, non termina con l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili. Prosegue attraverso la protezione delle vittime, il riconoscimento dei loro diritti e l’attivazione degli strumenti necessari per affrontare le conseguenze personali, familiari e sociali del reato. La violenza, infatti, può compromettere profondamente la sicurezza, l’equilibrio familiare, la stabilità economica e la possibilità di condurre una vita autonoma. Per questo la risposta pubblica deve andare oltre l’intervento repressivo e prevedere percorsi di assistenza e accompagnamento.

Le vittime al centro delle politiche di tutela

L’incarico istituzionale ricoperto da Castaldo, quale Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, richiama una funzione fondamentale dello Stato: essere presente accanto a chi ha subito un reato, garantendo strumenti concreti di protezione e sostegno. La tutela delle vittime richiede sensibilità, attenzione ai bisogni individuali e capacità di coordinamento tra le amministrazioni e gli organismi coinvolti. Le esigenze possono essere diverse e riguardare la sicurezza personale, l’assistenza, il sostegno economico e il recupero delle condizioni necessarie per riprendere il proprio percorso di vita. Il riconoscimento della vittima, dunque, non può fermarsi a un principio formale. Deve tradursi nella possibilità effettiva di ricevere aiuto, superare le difficoltà conseguenti al reato e non essere lasciata sola proprio nel momento di maggiore vulnerabilità. È in questa dimensione che la solidarietà istituzionale assume il suo significato più concreto: non un gesto occasionale, ma una responsabilità pubblica che si esprime attraverso la presenza, l’ascolto e l’accompagnamento.

Prevenire la violenza significa proteggere la comunità

La giornata di Grottaferrata, dedicata alla comprensione dei segnali e alla prevenzione dei comportamenti a rischio in età adolescenziale, ha offerto l’occasione per collegare la tutela delle vittime alla necessità di intervenire prima che si verifichino episodi di violenza. Il progetto «Segnali» nasce dalla consapevolezza che alcune situazioni problematiche possono essere precedute da manifestazioni di disagio, difficoltà relazionali e fragilità che meritano attenzione. Riconoscere tempestivamente queste condizioni significa contribuire a evitare che situazioni non affrontate si aggravino e producano conseguenze dannose per i ragazzi e per le persone che li circondano. La prevenzione assume così anche il valore di una tutela anticipata della comunità. Non riguarda soltanto la riduzione dei comportamenti a rischio, ma la costruzione di condizioni educative e sociali capaci di proteggere le persone e favorire percorsi di crescita positivi.

La collaborazione istituzionale come garanzia di protezione

La complessità dei fenomeni di violenza richiede risposte coordinate. Nessuna amministrazione, da sola, dispone di tutte le competenze necessarie per affrontare situazioni che possono coinvolgere la sicurezza personale, la dimensione familiare, il disagio psicologico e le condizioni economiche e sociali delle vittime. Prefetture, Forze di polizia, amministrazioni locali, servizi sociali e sanitari, organismi di assistenza e realtà del volontariato sono chiamati a operare in modo complementare, valorizzando le rispettive competenze. Questa collaborazione è particolarmente importante quando le conseguenze di un reato coinvolgono anche i familiari e il contesto di vita della vittima. La continuità degli interventi e la capacità di orientare le persone verso i servizi appropriati possono fare la differenza nel percorso di recupero. La solidarietà, in questa prospettiva, non è un aspetto accessorio delle politiche di sicurezza, ma una componente essenziale della risposta dello Stato alla violenza.

La dignità della persona al centro del progetto «Segnali»

Il contributo del Prefetto Castaldo arricchisce il percorso multidisciplinare promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI con il progetto «Segnali», introducendo una prospettiva che pone al centro la protezione delle vittime e la responsabilità delle istituzioni nei confronti di chi ha subito un reato. Prevenire, proteggere e accompagnare sono dimensioni di un unico impegno: tutelare la dignità della persona e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Una comunità più sicura non si costruisce soltanto attraverso la capacità di contrastare i comportamenti illeciti, ma anche attraverso l’attenzione alle fragilità, la tempestività degli interventi e la vicinanza a chi si trova ad affrontare le conseguenze della violenza. La responsabilità pubblica si misura, dunque, sia nella capacità di impedire che la violenza si verifichi, sia nella presenza concreta accanto a chi l’ha subita. È anche questo il significato del progetto «Segnali»: sviluppare una cultura della prevenzione e della solidarietà, nella quale riconoscere i rischi, intervenire tempestivamente e non lasciare nessuna vittima senza sostegno.

I protagonisti della giornata di Grottaferrata

Alla giornata di studio hanno partecipato il Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario del Comune di Grottaferrata; il Questore di Roma Roberto Massucci, Vicepresidente vicario della Fondazione Insigniti OMRI; il professor Pietro Pietrini, neuroscienziato e Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni; la psicologa Anna Maria Giannini, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e Presidente del Comitato provinciale di Roma della Fondazione; la psicologa clinica e criminologa Silvia Calzolari; la giurista Silvia Nanni, Vicepresidente del Comitato provinciale di Varese della Fondazione; il sociologo Maurizio Fiasco, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la prevenzione dei comportamenti a rischio in età giovanile; il professor Mario Rusconi, Presidente ANP Roma e Lazio; e Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale.

I lavori sono stati moderati dal Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.