La psicologa clinica e criminologa Silvia Calzolari, membro della Fondazione Insigniti OMRI, richiama l’attenzione sulla rappresentazione della violenza nella società contemporanea. Social network, pubblicità e prodotti di intrattenimento contribuiscono a costruire modelli e percezioni della realtà. Educazione e consapevolezza critica sono fondamentali per contrastare la normalizzazione della violenza tra le nuove generazioni

AgenPress. La violenza non può essere osservata soltanto attraverso i comportamenti individuali, ma deve essere compresa anche alla luce del contesto sociale e culturale nel quale si sviluppa. È questa una delle prospettive emerse dall’intervento della psicologa clinica e criminologa Silvia Calzolari alla giornata di studio «Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio», promossa il 21 novembre 2026 dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presso lo Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, nell’ambito del progetto «Segnali».

La sua riflessione ha approfondito il rapporto tra violenza, comunicazione e rappresentazioni sociali, soffermandosi sull’influenza dei mezzi di comunicazione e dei prodotti dell’intrattenimento nella formazione dell’immaginario collettivo. Un tema particolarmente rilevante per gli adolescenti, nella fase della crescita in cui si consolidano i riferimenti culturali e i modelli attraverso i quali interpretare la realtà e le relazioni con gli altri.

La violenza come fenomeno che attraversa la società

Calzolari ha proposto una lettura psicosociale della violenza, considerandola non come un fenomeno circoscritto a singoli episodi o a specifiche fasce d’età, ma come una questione che attraversa l’intera società e coinvolge bambini, adolescenti e adulti. Questa prospettiva invita a considerare, accanto alle responsabilità individuali, anche le condizioni culturali e relazionali nelle quali si formano i comportamenti. La violenza, infatti, non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche. Può entrare nelle relazioni quotidiane, esprimersi attraverso atteggiamenti di prevaricazione e trovare spazio in linguaggi e modalità comunicative che rischiano di essere progressivamente percepiti come normali. Comprendere queste dinamiche significa interrogarsi anche sui messaggi che circolano nella società e sulla loro capacità di influenzare il modo in cui vengono interpretati i rapporti tra le persone.

Social network e media: come si costruisce l’immaginario collettivo

Uno degli aspetti centrali dell’intervento ha riguardato il ruolo della comunicazione mediatica nella diffusione di modelli e rappresentazioni della realtà. Social network, pubblicità e prodotti di intrattenimento costituiscono oggi una componente significativa dell’ambiente culturale nel quale crescono bambini e adolescenti. Attraverso immagini, narrazioni e contenuti audiovisivi vengono trasmessi comportamenti, linguaggi e modelli relazionali che possono influenzare la percezione del mondo. La questione non riguarda soltanto la presenza di contenuti violenti, ma anche il modo in cui vengono rappresentati e contestualizzati. La ripetuta esposizione a immagini di aggressività, sopraffazione e conflittualità pone interrogativi sulla capacità di mantenere una corretta percezione della gravità di determinati comportamenti. Il rischio è che la reiterazione di queste rappresentazioni contribuisca a renderle familiari, attenuandone la percezione negativa. Da qui l’importanza di sviluppare una capacità critica nei confronti dei messaggi mediatici, soprattutto durante l’età evolutiva.

Il fenomeno crime e la crescente centralità della violenza nell’intrattenimento

Particolare attenzione è stata dedicata da Calzolari alla crescente centralità del genere crime nella comunicazione e nell’intrattenimento contemporaneo. La diffusione di prodotti audiovisivi, racconti e contenuti dedicati alla criminalità e agli episodi violenti rappresenta un fenomeno che merita di essere osservato anche dal punto di vista psicologico e sociale. Non si tratta di considerare automaticamente dannosa ogni rappresentazione della violenza, né di negare il valore informativo e culturale di determinati contenuti. La questione riguarda piuttosto i meccanismi attraverso i quali l’esposizione ripetuta a queste narrazioni può incidere sulla sensibilità individuale, sulla percezione del rischio e sul modo di interpretare i comportamenti. Diventa quindi importante distinguere tra racconto, spettacolarizzazione e comprensione del fenomeno, affinché la rappresentazione della criminalità non finisca per trasformare la violenza in un elemento ordinario dell’immaginario collettivo. Una riflessione che chiama in causa sia la responsabilità di chi produce e diffonde contenuti, sia quella degli adulti che accompagnano i giovani nella loro fruizione.

Educare alla consapevolezza per prevenire i comportamenti a rischio

Il contributo di Calzolari richiama la necessità di rafforzare gli strumenti educativi attraverso i quali bambini e adolescenti possono imparare a interpretare criticamente i messaggi che ricevono. Famiglia e scuola svolgono in questo percorso una funzione fondamentale. Non basta controllare i contenuti ai quali i ragazzi sono esposti: occorre creare occasioni di confronto, aiutarli a distinguere tra rappresentazione mediatica e realtà e renderli consapevoli delle conseguenze concrete dei comportamenti violenti. L’educazione alla lettura critica dei media deve accompagnarsi alla promozione del rispetto, della dignità della persona e di modalità positive di relazione. È una responsabilità che coinvolge anche le istituzioni e la comunità educante, chiamate a contribuire alla formazione di giovani capaci di riconoscere la prevaricazione e di non considerarla una modalità accettabile di affermazione personale.

Il progetto «Segnali»: comprendere il contesto per prevenire la violenza

L’intervento di Silvia Calzolari ha arricchito il confronto promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI introducendo una prospettiva che amplia l’analisi della violenza giovanile: accanto ai comportamenti e alle fragilità individuali, occorre considerare anche i modelli culturali e comunicativi che accompagnano la crescita delle nuove generazioni. È uno degli elementi caratterizzanti del progetto «Segnali», che attraverso il contributo di competenze differenti intende favorire una comprensione più articolata del disagio e dei comportamenti a rischio. La riflessione della psicologa clinica e criminologa porta così l’attenzione su una responsabilità che riguarda l’intera società: interrogarsi sui messaggi che vengono trasmessi e sulla loro influenza nella formazione delle nuove generazioni. La prevenzione passa anche dalla capacità di riconoscere i fattori culturali che possono contribuire a rendere accettabili atteggiamenti di sopraffazione e comportamenti violenti. Una consapevolezza che richiama il valore dell’educazione e della responsabilità di adulti, istituzioni e soggetti che operano nel mondo della comunicazione.

I protagonisti della giornata di Grottaferrata

Alla giornata di studio hanno partecipato il Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario presso il Comune di Grottaferrata e membro della Fondazione Insigniti OMRI; il Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti; il Questore di Roma Roberto Massucci, Vicepresidente vicario della Fondazione; il professor Pietro Pietrini, neuroscienziato e Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni; la psicologa Anna Maria Giannini, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e Presidente del Comitato provinciale di Roma della Fondazione; la giurista Silvia Nanni, Vicepresidente del Comitato provinciale di Varese della Fondazione; il sociologo Maurizio Fiasco, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la prevenzione dei comportamenti a rischio in età giovanile; il professor Mario Rusconi, Presidente ANP Roma e Lazio; e Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale.

I lavori sono stati moderati dal Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.