Schillaci: “Fenomeno odioso, che non ammette giustificazione. Ssn al fianco delle donne”

AgenPress. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani 25 novembre, la facciata del Ministero della Salute si illumina di rosso dall’imbrunire di oggi fino alla mezzanotte di domani.

“Il Ministero della Salute vuole dare un segnale di vicinanza alle donne vittime di violenza e testimoniare il proprio impegno contro ogni forma di abuso e sopraffazione”, afferma il Ministro Orazio Schillaci. “Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a un fenomeno odioso che continua a colpire migliaia di donne e che non ammette alcuna giustificazione”, prosegue il Ministro. “Alle donne che vivono situazioni di violenza voglio ricordare che il Servizio sanitario nazionale è al loro fianco: nei Pronto Soccorso possono trovare professionisti preparati ad ascoltarle, accoglierle e accompagnarle”.

Video dell’illuminazione in rosso della facciata del Ministero della Salute: https://drive.google.com/drive/folders/1v2cgdVyCwBZ8ZAlit5pQ7dsBNmnZmAZj