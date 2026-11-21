La scienza al servizio della persona: a Ravenna la Fondazione Insigniti OMRI promuove la cultura della prevenzione e della ricerca sul melanoma

AgenPress. Protagonista dell’incontro il professor Paolo Antonio Ascierto, Grande Ufficiale OMRI e membro della Fondazione, tra i massimi esperti internazionali nella ricerca e nella cura del melanoma. Ampia la partecipazione delle istituzioni, del mondo scientifico e degli studenti di Medicina dell’Università di Bologna.

La ricerca scientifica, la prevenzione e la tutela della salute rappresentano ambiti nei quali si misura concretamente la responsabilità di una società verso le persone e il proprio futuro. È partendo da questa consapevolezza che la Fondazione Insigniti OMRI ha promosso, sabato 21 novembre, presso il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna, un incontro dedicato al melanoma, ai progressi della ricerca, alle nuove possibilità terapeutiche e all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Protagonista dell’appuntamento è stato il professor Paolo Antonio Ascierto, Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e membro della Fondazione Insigniti OMRI, direttore del Dipartimento Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS «Fondazione G. Pascale» di Napoli. Personalità di riconosciuto prestigio scientifico internazionale, il professore ha tenuto una lectio magistralis mettendo a disposizione dei partecipanti la propria esperienza e le proprie conoscenze, con un approfondimento sulle più recenti acquisizioni della ricerca oncologica e sulle prospettive aperte dalle moderne terapie immunologiche.

L’iniziativa, sintetizzata nel messaggio «Prevenire. Diagnosticare. Curare. Ricercare», ha richiamato l’attenzione su una patologia che richiede un impegno costante sul piano scientifico, sanitario e sociale. La diagnosi precoce, la conoscenza dei fattori di rischio, la corretta informazione e l’accesso alle nuove opportunità terapeutiche costituiscono strumenti fondamentali nella lotta contro il melanoma.

La L’incontro ha registrato una significativa partecipazione delle istituzioni, del mondo accademico e sanitario e, in particolare, degli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del Campus universitario di Ravenna. Una presenza particolarmente significativa, perché ha consentito di mettere in dialogo la ricerca scientifica di eccellenza con le nuove generazioni di professionisti della medicina.

Ad aprire e accompagnare i lavori è stato il professore associato del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna e direttore dell’Unità operativa di Anatomia patologica dell’Ospedale di Ravenna, che ha curato l’introduzione e la conduzione dell’incontro.

Numerosi i rappresentanti delle istituzioni intervenuti per portare il proprio saluto. L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha trasmesso anche il saluto del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Sono quindi intervenuti il prefetto della provincia di Ravenna, Raffaele Ricciardi, e il presidente del Comitato provinciale della Fondazione Insigniti OMRI, Maria Guia Federico.

Particolarmente significativo anche il contributo della professoressa Mirella Falconi Mazzotti, ordinaria di Anatomia umana dell’Università di Bologna e membro della Fondazione Insigniti OMRI, protagonista dello sviluppo del Campus medico di Ravenna e impegnata anche alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e della Fondazione Flaminia.

Il saluto dell’amministrazione comunale è stato portato dall’assessore alla Sanità del Comune di Ravenna, Roberta Mazzoni, che ha rappresentato anche la vicinanza del sindaco Alessandro Barattoni e dell’intera amministrazione comunale. È intervenuta inoltre la consigliera regionale Eleonora Proni.

La lectio magistralis del professor Ascierto è stata moderata dalla dottoressa Michela Tabanelli, direttrice dell’Unità operativa di Dermatologia dell’Ospedale di Ravenna, che ha guidato il confronto sui temi della prevenzione, della diagnosi e delle più recenti prospettive terapeutiche.

A completare l’approfondimento scientifico è stato il professor Ignazio Stanganelli, ordinario dell’Università di Parma e direttore della Skin Cancer Unit dell’IRCCS IRST «Dino Amadori», tra i principali specialisti italiani nel campo del melanoma e dei tumori cutanei. Il suo contributo ha ulteriormente arricchito il confronto, offrendo una prospettiva specialistica sul ruolo della diagnosi, della ricerca e dell’integrazione tra competenze cliniche e scientifiche.

Le conclusioni sono state affidate a Giovanna Ferri, consigliere di amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI, che ha portato il saluto del presidente, prefetto Francesco Tagliente, e rivolto un sentito ringraziamento al professor Ascierto, agli autorevoli relatori, alle istituzioni presenti, agli organizzatori e a tutti i partecipanti.

Nel suo intervento conclusivo, Giovanna Ferri ha sottolineato come iniziative di questo genere siano pienamente coerenti con le finalità della Fondazione. «Tra i principi e i valori della nostra Costituzione – ha ricordato – vi è la centralità della persona, della sua dignità, della sua tutela e del suo benessere». Un richiamo che sottolinea il valore dell’impegno civile e istituzionale quando si traduce in azioni concrete a favore della comunità, attraverso la diffusione della conoscenza, la promozione della prevenzione e la valorizzazione delle competenze.

Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, il ruolo del professor Ascierto. La sua presenza non è stata soltanto quella di un autorevole relatore, ma anche quella di un membro della Fondazione che, attraverso la propria esperienza professionale e scientifica, testimonia il valore del merito e dell’eccellenza italiana.

La Fondazione Insigniti OMRI riconosce infatti nell’esperienza dei propri aderenti un patrimonio di conoscenze, professionalità e sensibilità civica da valorizzare e mettere a disposizione del Paese. L’incontro di Ravenna ne costituisce un esempio significativo: un’eccellenza della medicina italiana che contribuisce alla crescita culturale e scientifica della comunità, trasformando il prestigio professionale in occasione di servizio pubblico.

Un messaggio che trova nella prevenzione e nella ricerca scientifica una delle sue espressioni più concrete: mettere il sapere al servizio della persona e della collettività.