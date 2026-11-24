Il neuroscienziato Pietro Pietrini, professore ordinario di Biochimica clinica presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e Presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni, richiama l’importanza della diagnosi precoce e della capacità di intercettare il disagio psicologico e psichiatrico durante l’adolescenza

AgenPress. Circa due terzi dei disturbi psichiatrici esordiscono durante l’adolescenza. Un dato che evidenzia quanto sia importante prestare attenzione ai segnali di disagio psicologico e psichiatrico in una fase decisiva per lo sviluppo della persona.

È questo il tema affrontato dal professor Pietro Pietrini durante la giornata di studio «Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio», promossa dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 21 novembre 2026 presso lo Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, nell’ambito del progetto «Segnali».

Nel suo intervento, Pietrini ha posto l’attenzione su due aspetti fondamentali: la frequenza con cui i disturbi psichiatrici si manifestano già in età adolescenziale e il ritardo che spesso intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi. Un intervallo che può arrivare anche a due o tre anni e che rischia di compromettere il benessere individuale e il percorso di crescita.

L’adolescenza, una fase decisiva per la salute mentale

Tra le condizioni che possono manifestarsi durante questa fase della vita figurano i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, quelli psicotici e i disturbi di personalità. Ancora più elevata è la percentuale dei disturbi da dipendenza che insorgono in età adolescenziale. Questi dati richiamano la necessità di considerare la salute mentale dei giovani una priorità non soltanto sanitaria, ma anche educativa e sociale. L’adolescenza è un periodo determinante per lo sviluppo della persona. Sottovalutare le manifestazioni di disagio o ricondurle automaticamente alle difficoltà tipiche della crescita può ritardare l’individuazione di condizioni che richiedono una valutazione specialistica. La conoscenza dei fenomeni e la capacità di riconoscerne le prime manifestazioni rappresentano quindi un passaggio essenziale per favorire interventi tempestivi.

Il ritardo diagnostico: due o tre anni possono fare la differenza

Un secondo elemento centrale dell’intervento riguarda il tempo che può trascorrere tra la comparsa dei primi sintomi e l’individuazione di un disturbo. Pietrini ha richiamato l’attenzione su ritardi diagnostici che possono arrivare anche a due o tre anni. Un periodo durante il quale una condizione di sofferenza rischia di rimanere senza un adeguato riconoscimento e senza un percorso di assistenza. Le conseguenze possono riguardare diversi aspetti della vita del giovane: il benessere personale, le relazioni familiari e sociali, il percorso scolastico e le possibilità di sviluppare pienamente le proprie capacità. Ridurre questo intervallo significa aumentare le possibilità di individuare il problema e offrire risposte adeguate, evitando che una difficoltà non riconosciuta possa aggravarsi. È un richiamo che coinvolge direttamente le persone che accompagnano quotidianamente la crescita degli adolescenti: famiglie, insegnanti, educatori e professionisti sanitari. La loro capacità di osservare i cambiamenti e di non sottovalutare manifestazioni persistenti di disagio può favorire un approfondimento tempestivo.

Comportamenti aggressivi e disagio: riconoscere senza stigmatizzare

Nel contesto di una giornata dedicata alla prevenzione della violenza giovanile, il tema assume un significato particolare. Pietrini ha sottolineato la necessità di non sottovalutare le manifestazioni di disagio anche quando si esprimono attraverso comportamenti aggressivi o violenti, perché possono rappresentare segnali di difficoltà che meritano di essere comprese e valutate. Questo non significa stabilire un rapporto automatico tra disturbo psichiatrico e violenza, né identificare la sofferenza mentale con comportamenti aggressivi. Significa, piuttosto, evitare che determinate manifestazioni vengano considerate soltanto sotto il profilo comportamentale, senza interrogarsi sulle eventuali condizioni di disagio che possono accompagnarle. La distinzione è importante anche per contrastare pregiudizi e stigmatizzazioni. Riconoscere una possibile condizione di sofferenza non equivale a formulare una diagnosi sulla base di un comportamento, ma significa comprendere quando è necessario coinvolgere competenze professionali e attivare un percorso di valutazione. La prevenzione richiede dunque attenzione, conoscenza e strumenti adeguati, nel rispetto della persona e senza rinunciare alla tutela di chi subisce comportamenti violenti.

Le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni

La prospettiva scientifica portata da Pietrini si inserisce anche nell’attività che svolge all’interno della Fondazione Insigniti OMRI, dove presiede il Comitato consultivo dedicato alle neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni. Il contributo delle neuroscienze consente di approfondire i processi che accompagnano lo sviluppo della persona e di accrescere la conoscenza dei fenomeni che possono interessare la salute mentale durante l’adolescenza. La ricerca scientifica rappresenta una risorsa per promuovere una maggiore consapevolezza sociale e favorire una cultura della prevenzione fondata sulle conoscenze, anziché su interpretazioni superficiali o pregiudizi. La diagnosi e la valutazione clinica restano naturalmente competenza dei professionisti sanitari, ma una maggiore capacità di riconoscere le manifestazioni che meritano attenzione può contribuire a ridurre i tempi necessari per arrivare a un intervento.

Il progetto «Segnali»: riconoscere il disagio prima che si aggravi

Il messaggio di Pietrini si collega direttamente alla finalità del progetto «Segnali» promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI: sviluppare conoscenza e consapevolezza affinché il disagio possa essere riconosciuto e affrontato prima che si traduca in situazioni più gravi. La giornata di Grottaferrata ha messo a confronto competenze scientifiche, istituzionali, educative e sociali, nella consapevolezza che la prevenzione della violenza giovanile richieda strumenti di lettura differenti e una collaborazione tra professionalità diverse. Il contributo delle neuroscienze ha aggiunto a questo confronto un elemento essenziale: l’importanza di non perdere tempo prezioso quando emergono le prime manifestazioni di una possibile sofferenza psicologica o psichiatrica. La salute mentale delle nuove generazioni richiede attenzione e la capacità di orientare tempestivamente i ragazzi verso le competenze necessarie. Riconoscere un segnale significa non ignorare una difficoltà e non lasciare che il tempo trascorra senza cercare di comprenderla. È questo il valore della prevenzione: offrire ai giovani maggiori possibilità di cura, crescita e piena partecipazione alla vita della comunità.

I protagonisti della giornata di Grottaferrata

Alla giornata di studio hanno partecipato il Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario del Comune di Grottaferrata; il Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti; il Questore di Roma Roberto Massucci, Vicepresidente vicario della Fondazione Insigniti OMRI; la psicologa Anna Maria Giannini, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e Presidente del Comitato provinciale di Roma della Fondazione; la psicologa clinica e criminologa Silvia Calzolari; la giurista Silvia Nanni, Vicepresidente del Comitato provinciale di Varese della Fondazione; il sociologo Maurizio Fiasco, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la prevenzione dei comportamenti a rischio in età giovanile; il professor Mario Rusconi, Presidente ANP Roma e Lazio; il professor Vito Tenore; Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale; e Mirko Di Bernardo, già sindaco di Grottaferrata.

I lavori sono stati moderati dal Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.