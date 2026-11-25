AgenPress. Si riaccende lo scontro giudiziario tra gli Stati Uniti e il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. Dopo il verdetto pronunciato da una giuria federale di New York, che ha riconosciuto la società e tre sue controllate colpevoli di dieci dei dodici capi d’imputazione contestati, l’azienda cinese prende posizione e annuncia battaglia legale.

In una dichiarazione diffusa sul proprio sito ufficiale, Huawei definisce le accuse ancora pendenti «prive di fondamento giuridico o fattuale» e ribadisce la propria intenzione di difendere i propri interessi attraverso tutte le iniziative legali necessarie.

La società ha accolto con favore l’assoluzione dalle accuse di associazione criminale, formulate nell’ambito della legge americana RICO, e di cospirazione per ostacolare la giustizia. Secondo Huawei, questa decisione confermerebbe la mancanza di fondamento delle contestazioni e rafforzerebbe la posizione sostenuta dall’azienda nel corso degli ultimi otto anni.

Il processo, celebrato davanti al tribunale federale di Brooklyn, si è concluso dopo circa dodici settimane di udienze. La giuria ha ritenuto Huawei e tre società collegate responsabili di dieci capi d’imputazione, tra cui frode bancaria, frode telematica, riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni statunitensi e cospirazione per sottrarre segreti commerciali.

Secondo l’accusa americana, il gruppo avrebbe portato avanti nel corso degli anni attività finalizzate ad aggirare le restrizioni commerciali nei confronti dell’Iran, fornendo informazioni non veritiere a istituti bancari e autorità statunitensi. I procuratori hanno inoltre contestato l’acquisizione indebita di informazioni tecnologiche riservate appartenenti ad aziende concorrenti.

Il Dipartimento di Giustizia statunitense sostiene che tali condotte avrebbero consentito al gruppo di ottenere vantaggi commerciali e finanziari, danneggiando altre imprese e compromettendo il rispetto delle normative americane.

La risposta dell’azienda cinese non si è fatta attendere. Huawei contesta la ricostruzione delle autorità americane e concentra una parte importante della propria replica sulle accuse relative alla proprietà intellettuale.

Secondo la società, le cinque controversie sui segreti commerciali richiamate dal governo statunitense riguarderebbero procedimenti civili risolti nel corso degli ultimi vent’anni. L’azienda sostiene inoltre che nessun tribunale l’abbia mai dichiarata responsabile di appropriazione intenzionale di proprietà intellettuale, né abbia disposto nei suoi confronti risarcimenti per furto di segreti commerciali.

Huawei ha annunciato che procederà a un’attenta valutazione delle decisioni giudiziarie, riservandosi di intraprendere tutte le azioni legali necessarie per tutelare i propri diritti e interessi.