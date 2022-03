670 missili lanciati dalla Russia, 70 dalla Bielorussia. 95% delle truppe russe sono in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha lanciato “quasi 670” missili dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, ha detto ai giornalisti martedì un alto funzionario della difesa statunitense.

Quasi la metà dei missili lanciati sono stati lanciati dalla Russia, “l’altra metà in gran parte dall’interno dell’Ucraina”, ha detto il funzionario. “Poco più di 70” missili sono stati lanciati dalla Bielorussia e “solo una mezza dozzina o giù di lì” stanno arrivando dal Mar Nero, ha aggiunto il funzionario.

Putin ha “quasi il 100%” della potenza di combattimento che ha accumulato per questa invasione all’interno dell’Ucraina e Putin “ha ancora il 95% della potenza di combattimento con cui ha iniziato”, ha aggiunto il funzionario.

“La potenza di combattimento a sua disposizione se si contano le sue perdite stimate solo in termini di aerei e veicoli che sono inutilizzabili o non in movimento o non disponibili per lui, ha ancora molta potenza di combattimento disponibile”, ha affermato il funzionario.

La maggior parte dell’Ucraina è coperta da “una sorta di capacità missilistica terra-aria russa”, ha detto il funzionario ai giornalisti.

“Pochissima parte della nazione ucraina non è coperta da una sorta di capacità missilistica terra-aria russa, e stanno anche conducendo attacchi aerei offensivi attraverso missili lanciati da aerei e lanciatori mobili”.

Sebbene i russi abbiano un maggiore controllo dello spazio aereo in alcune parti del paese, “al nord più che altrove”, non hanno il controllo dell’intero paese e lo spazio in generale rimane contestato, ha affermato il funzionario.

“È uno spazio aereo molto conteso e, come ho detto prima, i russi non hanno raggiunto la superiorità aerea sull’intero paese. Ma come ho anche detto, ci sono parti dell’Ucraina in cui i russi sono stati in grado di avere un maggiore controllo dello spazio aereo, in particolare potresti immaginare, al nord più che altrove, ma cambia, è molto dinamico , ogni giorno.”