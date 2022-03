8 marzo. Binetti (Udc): Istituire Osservatorio europeo su crimini di guerra contro donne

- Advertisement -

AgenPress. “In Senato, su mia iniziativa, nella Commissione Diritti Umani abbiamo istituito un Osservatorio che consenta di cogliere tutti i segnali della sopraffazione fisica e psicologica, sociale e culturale, di cui sono vittima le donne Afghane. Ma non basta.

È necessario che il Parlamento europeo attivi quanto prima un Osservatorio attento ai crimini di guerra che stanno subendo oggi le donne in Ucraina. A queste donne è dovuta una riparazione, che deve iniziare con il riconoscimento dell’impegno eccezionale richiesto loro in questo tempo. Combattono una guerra di pace e di servizio sotto i bombardamenti russi a difesa delle loro famiglie, per garantire ai figli una sopravvivenza che consenta loro di sognare un futuro migliore, di cui è parte integrante anche la scuola.

E per questo siamo disponibili ad accogliere questi bambini, almeno quelli che arriveranno in Italia, nelle aule scolastiche, perché studino e perché possano avere relazioni normali con i loro coetanei, perché possano curarsi, perché le loro madri possano lavorare. Come hanno fatto tante di loro in Italia prendendosi cura di anziani e bambini. Ora è arrivato il nostro turno e dobbiamo prenderci cura dei loro bambini e dei loro anziani. Sono i diritti delle donne, che hanno sempre un’altra faccia: i doveri delle donne”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile Ufficio Pari Opportunità del partito