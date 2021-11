Afghanistan. 18 mila persone evacuate. Stoltenberg (Nato), portare le persone fuori da Kabul

- Advertisement -

AgenPress – Oltre 18 mila persone sono state evacuate da Kabul per via aerea dalla caduta della capitale afghana in mano ai talebani. Lo ha riferito a Reuters un funzionario della Nato, che ha promesso di raddoppiare gli sforzi per le operazioni di evacuazione. Migliaia di persone stanno continuando ad affollare l’aeroporto nella speranza di lasciare il Paese caduto in mano agli islamisti, spiega il funzionario, sebbene i talebani abbiano esortato a tornare a casa le persone prive dei documenti richiesti.

La priorità della Nato è portare le persone fuori da Kabul e mantenere operativo l’aeroporto della capitale afghana, ha detto il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, nel giorno della riunione virtuale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza convocati on line per discutere del dossier afghano. “La situazione rimane difficile e imprevedibile”, ha detto alla stampa Stoltenberg, come riporta a Reuters. “La nostra sfida maggiore è garantire che le persone raggiungano ed entrino all’aeroporto di Kabul”, ha spiegato. Secondo un funzionario Nato, dalla presa del potere dei talebani sono 18 mila le persone che sono riuscite a partire.

“Nord America e Europa devono continuare a stare uniti nella Nato. La situazione in corso in Afghanistan non cambia questo. Con lo spostamento globale dei poteri, le azioni aggressive della Russia e l’ascesa della Cina è ancora più importante mantenere un legame transatlantico forte”.