Afghanistan. A Kabul una ragazza diplomata insegna gratuitamente ai bambini di strada

AgenPress – Soda Najhand, una diplomata di scuola superiore, ha lanciato corsi di istruzione gratuiti per i bambini che lavorano come venditori ambulanti a Kabul.

Ai bambini viene insegnato per almeno tre ore al giorno in uno dei parchi di Kabul.

“Ho iniziato a insegnare loro Dari prima, per insegnare loro a leggere, e poi passo dopo passo ho iniziato a insegnare loro la matematica e il Corano. Loro (studenti) ora sono persino entusiasti di imparare l’inglese”.

I bambini hanno detto di avere un grande desiderio di istruzione e di volere un futuro migliore. Oltre 30 studenti partecipano alle lezioni.

“Questi bambini prima chiedevano l’elemosina, ma li ho incoraggiati a lavorare e a smettere di mendicare. Poi li ho incoraggiati a studiare. Penso che offrire motivazione sia una delle cose migliori da fare al momento”.

Molti di questi bambini sono impegnati in lavori pericolosi e sono stati privati ​​dell’istruzione a causa di difficoltà economiche.

Shikib, 7 anni, è uno degli studenti che lucida anche le scarpe. “Ho imparato a leggere. Prima non sapevo nulla, ma ora lo so”.

Gli studenti hanno affermato di non essere in grado di pagare per i centri educativi privati ​​​​per continuare le loro lezioni e, quindi, stanno partecipando a queste classi.

“Ho imparato sia a leggere che a scrivere”, ha detto Anil, 8 anni.

“Non avevo soldi per frequentare i corsi di formazione. Chiediamo aiuto per continuare la nostra istruzione”, ha affermato Sadaf, 6 anni.

L’Afghanistan è stato più volte classificato tra i primi peggiori paesi per i bambini. Il conflitto decennale ha colpito i bambini afgani. Save the Children ha affermato in un recente rapporto che a causa della grave povertà che attanaglia l’Afghanistan, un quinto delle famiglie è stato obbligato a mandare i propri figli a lavorare.