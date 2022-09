Afghanistan. A Paktia sono state riaperte cinque scuole per ragazze dalla sesta elementare

- Advertisement -

AgenPress – Cinque scuole per ragazze sono state riaperte da anziani tribali in Paktia e ora le ragazze hanno l’opportunità di frequentare mentre l’anno scolastico.

Gli studenti della provincia sono contenti di questa azione e hanno chiesto l’apertura di scuole per ragazze in tutto il paese.

“È una buona mossa che le scuole superiori al 6° anno siano aperte alle ragazze, e le persone sono contente di questa azione e chiedono al governo di aprire tutte le scuole in tutto il paese”, ha affermato un residente di Paktia.

“Spero che tutte le scuole in tutto il paese diventino aperte in modo che le ragazze della nostra nazione possano continuare ad acquisire conoscenze”, ha affermato Eman, una studentessa.

Intanto il responsabile dell’informazione e della cultura di Paktika ha detto che nei due giorni scorsi sono state aperte alcune scuole in provincia e ha aggiunto di non aver ricevuto un’ordinanza ufficiale al riguardo.

“Negli ultimi giorni, alcune scuole sono state aperte nel distretto di Gardez e Semkani e i dirigenti scolastici hanno invitato gli studenti nelle scuole”, ha affermato Khaliq Yar Ahmadzai, capo della Direzione dell’informazione e della cultura a Paktia.

È passato un anno dalla chiusura delle scuole per le ragazze nel Paese e l’Emirato islamico ha affermato in diverse occasioni che deciderà di riaprire le scuole per le ragazze, ma ancora non è stata presa alcuna decisione.